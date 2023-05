Fórmula E: Nick Cassidy vence E-Prix do Mónaco | AutoSport

Vitória esclarecedora de Nick Cassidy (Envision Racing) no E-Prix do Mónaco do Campeonato do Mundo de Fórmula E. O piloto neozelandês atacou fortemente no início da corrida e recuperou bastantes posições com ultrapassagens de belo efeito – chegou a ultrapassar três adversários no gancho do circuito do principado – e colocou-se na contenda pela vitória na corrida. Quando alcançou a liderança conseguiu manter essa posição durante muitas voltas, algo que não tem vindo a acontecer nas últimas provas da Fórmula E, defendendo o primeiro lugar dos ataques de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) até ao final da corrida, que terminou com o pelotão atrás do Safety Car. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) fechou o pódio no Mónaco.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) estava a fazer uma corrida de recuperação e tinha alcançado uma posição pontuável, mas o azar bateu-lhe novamente à porta – como aconteceu na primeira corrida de Berlim – e um possível furo no Porsche obrigou-o a parar na box. Terminou no 16º posto numa corrida que até ao momento do seu azar tinha sido limpa de erros e de qualquer incidente.

Destaque ainda para a excelente recuperação de Jean-Éric Vergne (DS Penske), que arrancando do 22º posto da grelha, terminou no sétimo lugar da classificação.

Sem alterações na frente do pelotão, Jake Hughes manteve a liderança da corrida, mas mais atrás alguns pilotos aproveitaram as primeiras voltas com todos os carros muito próximos para subir algumas posições.

André Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) foi o primeiro piloto a desistir da corrida, após bater nas proteções do traçado e sofrer danos na asa dianteira do monolugar. Enquanto a corrida ficava sob bandeira amarela na zona onde Lotterer ficou parado, António Félix da Costa ativou pela primeira vez o Attack Mode, aproveitando para subir várias posições, passando a ocupar o 12º posto ainda na volta 6.

Nick Cassidy foi um dos maiores protagonistas na corrida, vindo do 9º lugar da grelha para ascender ao segundo posto da classificação na volta sete de 29, quando Hughes ativou o primeiro período de Attack Mode. Nessa altura, Félix da Costa era 11º. Cassidy alcançou a liderança do pelotão quando Sacha Fenestraz ativou o Attack Mode (AM). Ainda sem terem ativado o AM, Dan Ticktum (NIO 333 Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) passaram pela primeira posição.

Alcançada a segunda metade da corrida, era Cassidy quem liderava a classificação após as duas ativações do AM, seguido de Mitch Evans e Jake Dennis, que pressionava o piloto da Jaguar. Mas o piloto da Envision teve de abrandar o andamento para não gastar energia a mais, o que levou o pelotão a ficar mais próximo após algumas voltas com diferenças maiores.

De novo azarado, António Félix da Costa teve de parar na box após um possível furo no pneu do seu monolugar, quando seguia dentro dos lugares pontuáveis. O piloto luso reentrou em pista, mas rodava no 19º posto

Cassidy foi aguentando a liderança do pelotão, mas a sete voltas para o final da corrida, um desentendimento entre Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) e Dan Ticktum levou à entrada do Safety Car, possibilitando a retirada do Maserati. Também Norman Nato (Nissan Formula E Team) teve de parar na box e desistir.

Até às últimas voltas, Cassidy soube defender a primeira posição de Evans. Os dois pilotos tinham alguma vantagem sobre Dennis, que apesar de ter mais energia disponível não conseguia acompanhar o duo da frente.

A corrida sofreu mais um contratempo, com um toque no monolugar de Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) a duas voltas do final, que levou o carro a bater nas proteções do traçado e a ser necessário a entrada do Safety Car pela segunda vez na prova monegasca. Acontecendo tão perto do final da corrida, o pelotão passou na linha de meta na volta 29 alinhado atrás do Safety Car conduzido por Bruno Correia.

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E