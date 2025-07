Fórmula E: Nick Cassidy vence corrida confusa, Oliver Rowland é campeão do mundo

Numa corrida confusa com inúmeras trocas de posição, especialmente na liderança da corrida, a gestão de energia revelou-se crucial e os pilotos que arrancaram na frente foram obrigados a levantar o pé perto do final, com os homens da Porsche a caírem muito nas últimas voltas. Quem aproveitou foi Nick Cassidy que deu a segunda vitória da Jaguar no fim de semana, com Jake Dennis e Jean-Éric Vergne a completarem o pódio. Mas o destaque vai para Oliver Rowland que de forma algo inesperada carimbou o título hoje, aproveitando o deslize da Porsche.

Rowland junta-se a Nelson Piquet Jr., Sébastien Buemi, Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Jake Dennis e Pascal Wehrlein na lista de pilotos campeões.

O filme da corrida

Foi com uma meteorologia mais agradável e bancadas cheias que os pilotos da Fórmula E encararam o arranque da segunda corrida do fim de semana. Pascal Wehrlein largava da pole, com a companhia de Dan Ticktum e António Félix da Costa em terceiro e Robin Frijns em quarto.

No arranque, Wehrlein largou bem e manteve a posição, tal como Ticktum e AFC. Frijns era atacado por Barnard que numa manobra impressionante passou Frijns e Félix da Costa, com o português a cair para o quinto lugar. Oliver Rowland estava em sétimo, ganhando um par de posições nas primeiras voltas. Na volta 5, Wehrlein abriu a porta a Ticktum, com Félix da Costa de regresso ao terceiro posto, sob ameaça de David Bekcmann que tinha o Attack Mode ativado, parando apenas no primeiro lugar com dois Kiro na liderança da prova, seguindo-se AFC e Wehrlein. Os pilotos a gerirem a energia o melhor que podiam.

Na volta 10, Wehrlein estava de novo na liderança, seguindo-se Félix da Costa, Ticktum, Frijns e Rowland, no top 5. A flutuações no topo da tabela mantinham-se com Ticktum novamente a assumir o primeiro posto. O pelotão mantinha-se muito compacto, com muito aproveitamento dos cones de aspiração, para tentar poupar energia.

Na volta 19 e já com Barnard na liderança do pelotão, o Safety Car foi acionado para retirar Sebastien Buemi da pista, com problemas no seu monolugar. Na volta 22, a corrida recomeçou e Félix da Costa passou para a liderança, com Barnard a passar pela zona de ativação do Attack Mode. Mas na volta seguinte, o Safety Car foi novamente chamado, com um incidente entre Nico Mueller e Sam Bird.

Na volta 26 tivemos o recomeço da prova, com vários pilotos a entrarem no Attack Mode, incluindo Wehrlein, com Félix da Costa a ativar o seu na volta seguinte. Ainda em fase de Attack Mode, Rowland conseguiu passar para a frente das operações numa manobra decisiva para a luta do título. No final desta primeira ativação, Evans era primeiro, seguindo de Félix da Costa, Rowland, Vergne e Frijns. Wehrlein caiu para 13º lugar.

Já na segunda ativação do Attack Mode, Rowland regressava ao primeiro lugar, enquanto Wehrlein estava em 17º, numa queda vertiginosa do piloto alemão na tabela, com a gestão de energia a baralhar completamente as contas da corrida. Foram adicionadas três voltas à corrida numa fase em que quase todos estavam com o Attack Mode ativado.

Wehrlein estava com pouca energia e levantava o pé para chegar a fim e Rowland estava em quarto, um resultado que lhe dava o título. Na frente Nick Cassidy liderava e na última volta foi ativado o Full Course Yellow, com a desistência de Frijns. O FCY foi rápido e recomeçou ainda a tempo de mais uma volta. A ordem não se alterou muito e a bandeira de xadrez foi mostrada. Nick Cassidy venceu a corrida, seguido de Jake Dennis e Jean-Éric Vergne. Rowland, em quarto, carimbou o título mundial de Fórmula E. Um título merecido para um piloto que fez uma época tremenda. Depois dos zeros pontos de ontem e da penalização, pouco esperavam que o campeão fosse coroado hoje, mas numa corrida imprevisível, as contas baralharam-se e Rowland confirmou o merecido título a uma jornada do fim.

Nas contas do título por equipas, tudo está em aberto, com a Porsche na frente perseguida pela Nissan, que está apenas a 22 pontos. A DS Penske, em terceiro, está a 58 pontos da liderança, num título que se vai decidir em Londres.