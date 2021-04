Fórmula E: Nick Cassidy faz a pole, Félix da Costa 16º

Nick Cassidy deu continuidade ao que fez no primeiro treino do dia, onde foi o mais rápido, e fez a sua primeira pole na Fórmula E. A Virgin Racing consegue assim a segunda pole do ano.

A chuva marcou presença no arranque da sessão de qualificação o que complicou a tarefa dos pilotos que com o aumento do tempo por volta e com apenas 4 minutos para cada grupo na fase a eliminar, teriam apenas uma volta lançada para tentar o melhor tempo possível.

Na Q1 vimos que as condições para os pilotos eram muito complicadas com níveis de aderência muito baixos. Novamente os homens da Jaguar estiveram em destaque, com ambos os pilotos na frente, seguido de Nyck de Vries (Mercedes), Robin Frijns (Virgin), René Rast (Audi) e Jean-Éric Vergne (DS techeetah) fez o último tempo, muito longe dos melhores registos.

CC: @JaguarRacing, we think @sambirdofficial might need a fresh race suit 😂



Live timings and how to watch >> https://t.co/sHOKGxvLZW#RomeEPrix pic.twitter.com/9MJqWYvG6U — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 11, 2021

No grupo 2 de qualificação, António Félix da Costa (DS Techeetah) não teve uma volta feliz e apesar de ter feito melhor registo que a maioria do grupo 1, foi dos mais lentos do seu grupo e ficou logo de fora da Super Pole. Pascal Wehrlein (Porsche), Edoardo Mortara (Venturi), Oliver Rowland (Nissan) e Sébastien Buemi (Nissan) estavam no top 6, enquanto Sérgio Sette Câmara ficou parado em pista com mais problemas no seu Dragon Penske.

Os pilotos dos grupos 3 e 4 foram aproveitando a melhoria nas condições de pista e foram se instalando no top6 que definia a Super Pole. No final tínhamos Norman Nato ( Venturi), André Lotterer (Porsche), Nick Cassidy (Virgin), Max Gunther (BMW), Alex Sims (Mahindra) e Pascal Wehrlein (Porsche). No entanto, Lotterer ficou sob investigação por ter usado demasiada energia na sua volta de qualificação, que acabou por ver a sua volta cancelada, promovendo Stoffel Vandoorne à Super Pole.

As condições da pista melhoraram de forma significativa, com os tempos a baixarem muito, mesmo com alguns erros dos pilotos. Vandoorne fez uma volta boa, mas foi Wehrlein a tornar-se na referência para o resto da sessão. Sims e Gunther não estiveram bem, mas Cassidy levou a Virgin ao topo da tabela de tempos com uma grande volta, que não foi batida por Nato que ficou com o segundo lugar sendo Wehrlein o terceiro da qualificação.

A chuva veio baralhar as contas do dia e os pilotos que ontem estiveram no fundo da tabela hoje passaram para o topo, enquanto os mais rápidos de ontem estiveram menos bem. Apenas Vandoorne manteve a performance e repetiu a presença na Super Pole. Cassidy, que é estreante este ano, consegue a pole no seu segundo fim de semana. Vimos também dois rookies a ficar na frente do pelotão, o que mostra bem a forma como a pista evoluiu ao longo da qualificação. A Mercedes, que repetiu a pole na primeira corrida, viu a Virgin assumir a pole para a segunda corrida, tal como em Diriyah. A Porsche voltou a mostrar bom andamento na qualificação e não fosse o problema técnico de Lotterer poderia ter dois carros no top6.

Para a DS Techeetah não foi uma boa qualificação, com os seus pilotos a ficarem muito longe da frente. António Félix da Costa terá de fazer mais uma corrida de trás para a frente e esperar que desta vez o azar não o acompanhe. Pode votar no fanboost AQUI

A corrida está agendada para as 12h, hora portuguesa.