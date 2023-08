Fórmula E: Nick Cassidy assina pela Jaguar | AutoSport

Um reforço de peso para a Jaguar. Depois da saída de Sam Bird da equipa, numa passagem algo cinzenta e longe do que se esperava, a estrutura britânica assinou contrato com Nick Cassidy, um dos grandes destaques da época 2023.

Nick Cassidy deixa a Envision Racing, que é fornecida pela Jaguar, tendo conhecimento de causa da unidade motriz. É um reforço de peso para a Jaguar que tem estado perto dos títulos, sem conseguir as conquistas de almeja.

“Estou muito entusiasmado por me juntar à equipa Jaguar Racing e estou ansioso por correr numa equipa como a Jaguar, que tem uma história de sucesso no desporto automóvel”, afirmou Cassidy. “Esta temporada foi a mais bem-sucedida até à data, pelo que estou ansioso por me sentar ao volante do Jaguar I-TYPE 6 e lutar por pontos, pódios e vitórias. Estou ansioso por ter o Mitch [Evans] como companheiro de equipa, conhecemo-nos desde crianças e corremos um contra o outro durante anos, por isso estou orgulhoso por corrermos juntos e espero continuar a colocar a Nova Zelândia no mapa do desporto automóvel.”

A Jaguar fica assim com o alinhamento de pilotos definido, com a renovação de contado de Mitch Evans e a chegada de Cassidy, uma dupla muito forte. Sam Bird deverá estar a caminho da McLaren.