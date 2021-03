Fórmula E: Neom poderá substituir Diriyah

A Arábia Saudita continua a querer tornar-se num palco de excelência no desporto motorizado mas a Fórmula E poderá mudar de palco.

As corridas têm sido feitas em Diriyah, esta época com a novidade das corridas terem sido feitas à noite, mas a Fórmula E poderá mudar-se para um palco que está mais ligado ao propósito da competição.

Neom é uma cidade transfronteiriça na província de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Irá incorporar tecnologias de cidade inteligentes e também funcionar como destino turístico. Esta cidade é um dos novos símbolos da mudança da Arábia Saudita, mais focada na sustentabilidade do que na exploração do petróleo.

O diretor para as parcerias desportivas de Neom, Neal Coupland, disse ao Motorsport.com: “A Arábia Saudita mostrou as suas ambições de acolher uma variedade de diferentes formas de desporto motorizado. Neom está entusiasmado com a possibilidade de acolher um evento de Fórmula E”.

Após três edições da Diriyah E-Prix até à data, a Fórmula E tem ainda oito anos a cumprir com a Autoridade Desportiva Geral Saudita, mas nenhum local tem exclusividade.

Coupland acrescentou que já tinham tido lugar conversações preliminares entre funcionários de Neom e da Fórmula E, tendo figuras superiores da cidade participado nas corridas noturnas de Diriyah no mês passado.Disse ele: “Estaríamos muito interessados em ter discussões mais sérias sobre o assunto. Têm havido algumas conversas soltas. Falámos com a Fórmula E e falámos com o Extreme E e estamos entusiasmados com os desenvolvimentos em ambos. Não tenho dúvidas de que um dia a Fórmula E estará em Neom, mas ainda não sabemos exatamente em que ano será”.