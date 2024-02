Fórmula E não fecha a porta a um regresso à Índia | AutoSport

Depois de Hyderabad ter sido uma das cidades confirmadas como anfitriãs de um E-Prix da Temporada 10 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, aquela que seria a jornada na Índia foi cancelada. No entanto, o diretor executivo da competição, Jeff Dodds não fecha a porta a um regresso aquele território.

O cancelamento surgiu na sequência de uma decisão do Departamento de Administração Municipal e Desenvolvimento Urbano (DAMDU), sob o controlo do Governo de Telangana, de não cumprir o Acordo de Cidade Anfitriã assinado em 30 de outubro de 2023 com o Formula E Operations (FEO).

“Adoraria voltar a correr na Índia no futuro, mas penso que essa tem de ser uma decisão estável”, disse Jeff Dodds ao Autosport britânico. “Não quero que o calendário seja posto em causa pelo facto de ser incerto até ao último minuto se uma corrida se vai realizar ou não. A estabilidade do calendário é incrivelmente importante para a série e para a construção de uma base de fãs”.

Reforçando a importância de ter um calendário estável sem que as corridas sejam canceladas pouco antes do início da temporada ou das próprias rondas, o diretor executivo acredita que desta vez o cancelamento não teve impacto na credibilidade da marca e da competição. “Espero que não tenha prejudicado a marca e penso que a maior parte das pessoas que fizeram reportagens ou comentaram o assunto compreendem a complexidade desta corrida e o motivo pelo qual foi cancelada e sabem que não havia muito que pudéssemos fazer”, disse Dodds, acrescentando que “por outro lado, penso que foi muito prejudicial para as equipas, os fabricantes e os parceiros que investiram na região”. O diretor executivo da Fórmula E lembrou que “a Mahindra é uma equipa de corridas da Índia, temos um grande parceiro na região, a Tata Consultancy Services [parceiro da Jaguar]. Agora temos um piloto indiano [Jehan Daruvala], por isso há muitas empresas com ligações estreitas à Índia”.

O responsável terminou dizendo que apesar de descontente com o cancelamento da ronda que teria sido realizada este fim de semana, o país continua a ser um mercado muito importante para a Fórmula E e por isso, anseiam poder regressar.