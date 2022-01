Fórmula E não é para a Red Bull, afirma Helmut Marko | AutoSport

A oitava temporada da Fórmula E começou este fim de semana com a dupla ronda na Arábia Saudita e embora alguns construtores tenham abandonado a disciplina (BMW, Audi e a Mercedes no final da temporada que agora se iniciou), o campeonato ainda é apelativo para outros construtores como a DS ou a Porsche. No entanto, a Red Bull nunca sentiu o apelo para se juntar ao pelotão do mundial da FIA de monolugares elétricos, conforme afirmou Helmut Marko em entrevista recente.

“As pessoas tentaram de muitos lados fazer-nos participar, mas bastou-me visitar uma corrida”, disse Marko à publicação Autorevue. “Fomos ver a corrida no Uruguai. Deixamos muito claro: não, não é para nós”.