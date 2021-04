Fórmula E: Mundial de regresso com duas corridas em Roma

O Mundial de Fórmula E está de regresso este fim de semana com uma jornada dupla em itália. António Félix da Costa estreia o novo carro da DS Techeetah.

É na ‘Cidade Eterna’ que se realiza a próxima jornada do Campeonato do Mundo de Fórmula E. Tanto o Eurosport como a Eleven emitem as sessões de qualificação e as corridas.

Depois de obter um 11.º lugar e um pódio (3.º lugar) na Arábia Saudita no arranque da nova temporada, no final de fevereiro, António Félix da Costa (DS Techeetah) volta à competição para mais um desafio. Apesar de pilotar pela primeira vez o seu novo carro no circuito italiano, o campeão mostrou-se otimista em obter um bom resultado: “Vamos estrear o novo carro este fim de semana aqui em Roma. Estamos muito confiantes que demos um passo de performance, não só em termos de velocidade, mas sobretudo em termos de gestão e eficiência de energia. São duas corridas aqui em Roma e duas oportunidades de marcar bons pontos para nos mantermos nos lugares da frente do campeonato. Sempre com os olhos nos lugares do pódio, mas ciente de que estando no grupo 1 da qualificação, a tarefa na corrida de sábado será mais complicada, ainda assim estou bem otimista para o fim de semana. Vamos com tudo!”, afirmou António Félix da Costa em exclusivo ao Eurosport.

HORÁRIOS:

Sábado, 10 de abril – Qualificação – 14:00h

Sábado, 10 de abril – Corrida 1 – 14:30h

Domingo, 11 de abril – Qualificação – 11:00h

Domingo, 11 de abril – Corrida 2 – 11:30h