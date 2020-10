Fórmula E: Mudanças no calendário

A Fórmula E anunciou o adiamento por tempo indeterminado das provas da Cidade do México e de Sanya, duas mudanças que alteram o calendário previsto para a época 2021.

A prova da Cidade do México deveria ser a segunda do calendário, mas este adiamento significa que a prova inaugural em Santiago do Chile será uma jornada dupla. Ainda não há prova para substituir Sanya.

Um comunicado da FE afirmava o seguinte: “As corridas na Cidade do México e Sanya foram adiadas para o final do ano. Estamos focados em competir no maior número possível das nossas cidades, seguindo o mais próximo possível de nosso calendário planeado e anunciado anteriormente. Em todas as tomadas de decisão, damos prioridade à saúde e à segurança da nossa equipa e de toda a comunidade da Fórmula E de equipas, fabricantes, parceiros, pilotos e fãs, bem como dos cidadãos e residentes das cidades em que corremos”.

“A Fórmula E continuará a trabalhar com autoridades locais para monitorizar a situação e está em comunicação constante com sua comunidade de equipas, fabricantes, parceiros, emissoras e pilotos”,

“O próximo conjunto de corridas será confirmado no início de 2021. Todas as atualizações do calendário estão à aprovação do FIA World Motor Sport Council.

Assim, as duas primeiras provas do ano deverão ser em Santiago do Chile (16 -17 de janeiro) seguidas de mais duas na Arábia Saudita.