Fórmula E: Mudanças nas regras dos treinos para estreantes | AutoSport

Foi instituída uma nova regra na Fórmula E, que obrigava as equipas a colocarem estreantes em dois treinos livres, à imagem do que acontece na F1. Mas a regra não foi bem recebida pelas equipas e chegou-se a um novo compromisso.

A Fórmula E é muito específica e colocar um estreante numa pista citadina, ainda muito suja, nas mãos de um piloto inexperiente, mais ainda com estes carros que parecem mais frágeis que os anteriores, poderia ser um risco que as equipas não estariam dispostas a correr. Assim, em vez de duas sessões, as equipas serão obrigadas a dar apenas uma sessão a um piloto estreante, e será feito outro teste com estreantes numa sessão específica para o efeito.

A mudança ocorre após a realização de um voto eletrónico na semana passada e o artigo do regulamento desportivo relevante de 32.6 foi alterado.

É provável que a grande maioria das equipas escolham uma das E-Prixs de Berlim em abril para utilizar os seus pilotos estreantes. Isto deve-se às grandes extensões de escapatórias nessa pista, tornando menos provável que incidentes de treino provoquem danos que possam perturbar o fim-de-semana do piloto regular.