FÓRMULA E, Mónaco: VOTE NO FANBOOST E AJUDE ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | AutoSport

O campeonato do mundo FIA de Fórmula E visita este fim de semana o Mónaco, para a 6ª prova da temporada. António Félix da Costa venceu na época passada nas ruas do principado, numa das corridas mais espetaculares da Fórmula E e parte com o objetivo de lutar por um lugar no pódio.

O piloto português é atualmente 12º classificado do campeonato, decorridas que estão as primeiras cinco provas da temporada da Fórmula E, ainda com dez corridas por disputar.

Horário do Mónaco E-Prix :

Sábado, 30 abril

06h30 – Treino Livre 1

08h10 – Treino Livre 2

09h45 – Qualificação

14h00 – Corrida

Classificação do Mundial de Fórmula E, após a 5 corridas:

Jean Eric Vergne – 60 pontos Robin Frijns – 58 pontos Stoffel Vandoorne – 56 pontos Mitch Evans – 51 pontos Edoardo Mortara – 49 pontos Andre Lotterer – 43 pontos Pascal Wehrlein – 42 pontos Nyck de Vries – 38 pontos Lucas di Grassi – 29 pontos Jake Dennis – 26 pontos Sam Bird – 22 pontos António Félix da Costa – 20 pontos

Calendário Mundial Fórmula E – 2022