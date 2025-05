Fórmula E, Mónaco: Taylor Barnard faz a pole, Félix da Costa ficou na fase de grupos

Taylor Barnard conseguiu a segunda pole do ano, numa final que teve pouca história, com Oliver Rowland a errar na curva 1 e deixar tudo decidido logo aí. O jovem da McLaren voltou a evidenciar-se, numa sessão muito sólida. Dan Ticktum, que foi o mais rápido nos treinos, ficou-se pelas meias-finais, às mãos de Barnard. António Félix da Costa teve uma qualificação negativa e não conseguiu passar à fase a eliminar.

Grupo A

O primeiro grupo foi para a pista gradualmente, com os pilotos a aprimorarem o aquecimento dos pneus, com duas voltas de aquecimento e uma volta rápida. A primeira tentativa real de Sam Brid acabou logo a seguir ao túnel com um carro a ficar completamente desequilibrado na abordagem à chicane. Quando, finalmente, os verdadeiros tempos começaram a ser colocados na tabela, Oliver Rowland saltou para a frente das operações, seguido de Nyck de Vries e Max Gunther, com Jake Dennis a completar o top 4 provisório. A sessão findou e Rowland manteve o melhor tempo, com Dennis a ficar com o segundo tempo. Nyck de Vries e Pascal Wehrlein completaram o top 4 e passaram à fase a eliminar.

Group A complete ✅ Rowland, Dennis, De Vries and Wehrlein progress to the Duels. #MonacoEPrix pic.twitter.com/qr4bWoID5o — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Grupo B

À imagem do grupo anterior, o Grupo B iniciou os trabalhos paulatinamente, colocando temperatura nos pneus sem grandes pressas. Lucas di Grassi foi o primeiro a mostrar ao que vinha, entrando no segundo 29. Mas olhando aos tempos do Grupo A, era preciso mais para garantir o top 4 do grupo. Mitch Evans também entrou no segundo 29, destronado pouco depois por Taylor Barnard. A ordem era Barnard, Robin Frijns, Evans e António Félix Costa. No final da sessão, Dan Ticktum manteve o bom momento e foi o mais rápido, seguido de Evans, Barnard e Frijns. Félix da Costa foi apenas oitavo e ficou fora das contas da fase de grupos.

A busy end to Group B 😱 It's Ticktum, Evans, Barnard and Frijns who secure places in the Duels! Some big names out in this stage, including Da Costa and Cassidy! 👀#MonacoEPrix pic.twitter.com/63hrWaYqv3 — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Quartos de final

No primeiro confronto dos quartos de final, Nyck de Vries enfrentou Jake Dennis e foi de Vries a levar a melhor.

No segundo confronto, Wehrlein enfrentou Rowland e o homem da Nissan venceu o duelo.

Taylor Barnard enfrentou Mitch Evans no terceiro duelo e foi o homem da McLaren a conseguir a vaga para as meias-finais.

O último duelo, Robin Frijns mediu forças com Dan Ticktum e o favoritismo Ticktum confirmou-se com a vitória neste duelo.

Meias-finais

Na primeira meia-final, Rowland enfrentou Nyck de Vries e foi Rowland a fazer o melhor tempo, garantindo um lugar na final.

A segunda meia-final colocou frente a frente Ticktum e Barnard e foi o homem da McLaren a sair vitorioso.

Final

O confronto final era entre Rowland e Barnard, mas Rowland tocou nas proteções na curva 1 e a qualificação ficou resolvida. Barnard ficou com a pole.

A corrida está agendada para as 14:00.