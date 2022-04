Formula E, Mónaco: Stoffel Vandoorne venceu, Félix da Costa com grande recuperação | AutoSport

Stoffel Vandoorne (Mercedes) foi o grande vencedor do E-Prix do Mónaco. O piloto da Mercedes esteve muito bem e também teve alguma sorte do seu lado. Mas o mérito do belga não está em causa, ele que teve uma excelente prestação. Mitch Evans (Jaguar) foi o segundo classificado e o piloto da Jaguar ainda esteve em apuros durante a prova, com dificuldades em ter uma boa gestão de energia. Não conseguiu capitalizar a pole, mas conseguiu um bom resultado. A fechar o pódio Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) que voltou a mostrar bons argumentos numa corrida onde podia ter sido candidato à vitória não fosse um Full Course Yellow atrapalhar a sua caminhada. António Félix da Costa (DS Techeetah) foi quinto, tendo largado de 10º, numa excelente recuperação. O português dá-se bem nas ruas do principado e voltou a provar o seu talento, mesmo tendo largado do meio do pelotão.

Os destaques

Stoffel Vandoorne foi o grande vencedor e de forma justa. Boa corrida do belga que geriu melhor a corrida e teve a sorte do seu lado, saindo do Mónaco líder do campeonato, tal como a Mercedes que lidera no campeonato por equipas. Mitch Evans parecia lançado para uma excelente tarde, mas a gestão de energia não foi a melhor e o piloto pareceu algo preocupado a meio dos 45 minutos da prova. No final conseguiu um bom segundo lugar. Vergne fez uma excelente corrida e teve algum azar, pois poderia ter sido um candidato mais forte à vitória. Não obstante, foi um bom resultado para o francês. Robin Frijns voltou a fazer uma corrida à sua imagem. Aguerrido, lutou até ao fim pelas melhores posições. Conseguiu um bom quarto lugar, à frente de uma das estrelas da tarde. Félix da Costa fez uma grande recuperação, tendo largado de décimo. Começou mal e perdeu logo duas posições, mas foi rápido a recuperar e conseguiu um bom quinto, com o pódio mesmo ali à mão. Sebastien Buemi largou do fim do pelotão e acabou em oitavo e por isso também merece ser destacado. Nyck de Vries fez uma corrida discreta e Jake Dennis também não mostrou um andamento impressionante. A Mahindra continua longe dos bons resultados e Alex Sims ficou à porta dos pontos, à frente de Dan Ticktum que fez uma boa corrida. Edo Mortara passou ao lado deste fim de semana e a Porsche desperdiçou uma boa oportunidade com uma falha técnica para Wehrlein e um acidente com Lotterer. A Porsche podia e devia ter feito melhor este fim de semana, mas o azar foi companheiro de viagem.

O filme da corrida

A largada decorreu sem problemas e o top 5 não viu mudanças nas posições, com Evans a manter a liderança, seguido de Pascal Wehrlein (Porsche), Vergne, Vandoorne e Lucas Di Grassi (Venturi). Félix da Costa não teve uma boa primeira volta e caiu para o 12º lugar. A luta pelo 10º lugar aquecia com os homens da Avalanche Andretti a lutarem entre si. Jake Dennis manteve-se à frente de Oliver Askew, com Félix da Costa logo atrás deste duo. Na terceira volta, o piloto luso recuperou e subiu ao 10º.

Depois das três primeiras voltas os pilotos estabeleciam o seu ritmo e a calma habitual das primeiras dos começos de prova na Fórmula E instalava-se na pista. Félix da Costa foi dos primeiros pilotos a passar pela zona de ativação do Attack Mode (AM) na primeira de duas ativações de quatro minutos. Para Sam Bird (Jaguar) a corrida piorava e o britânico aparecia em ritmo lento caindo para o fim do pelotão (acabaria por desistir) enquanto o seu colega de equipa liderava, sem problemas.

Ao mesmo tempo em que os pilotos que lutavam pelo top 10 ia ao AM, Wehrlein atacava Evans, com o piloto da Jaguar a conseguir defender-se. Félix da Costa ia ganhando lugares, ajudado pelo AM e era oitavo quando faltavam pouco menos de 30 minutos para o fim da corrida. As lutas no meio do pelotão eram intensas, mas Félix da Costa conseguia aguentar os ataques dos pilotos que tinham ido ao AM mais tarde. Dennis não evitou um toque na traseira do português, que aguentou o carro e não perdeu o controlo.

Evans foi ao AM entregando a liderança a Wehrlein, seguido de Vergne e Evans. Quando Wehrlein foi ao AM, Vergne passou para a liderança da prova, com Evans a ter dificuldades em ter o mesmo nível de eficiência dos seus concorrentes. Wehrlein voltou à liderança da corrida com a velocidade extra do AM. Evans caiu para quarto, tendo sido ultrapassado por Vandoorne e a corrida piorava a cada volta para o pole sitter.

O drama surgiu a 20 minutos do fim com Wehrlein a cair na classificação com problemas no seu monolugar. Vergne regressou à frente do pelotão, com Vandoorne, Evans, Di Grassi e Lotterer no top 5. Vergne foi novamente ao AM e Vandoorne passou para a frente, numa altura em que foi acionado o Full Course Yellow. Quem ficava a perder era Vergne e Di Grassi que foram ao AM antes do FCY perdendo a vantagem da potência extra. Félix da Costa mantinha-se no nono lugar.

No fim do FCY, Vandoorne tinha uma grande vantagem para Evans e estava em posição privilegiada. No entanto, o Safety Car de Bruno Correia foi chamado ao serviço depois do duelo entre Oliver Rowland (Mahindra) e André Lotterer (Porsche) ter acabado com ambos parados em pista. Vandoorne tinha acabado de ir ao AM e ficava também a perder, como tinha acontecido a Vergne e as contas pareciam igualar-se. A corrida ficava arruinada em poucos minutos para a Porsche com dois carros de fora em menos de cinco minutos. O Safety Car não ficou muito tempo em pista, graças à eficiência dos comissários do Mónaco.

Vandoorne recomeçou a corrida na frente, pressionado por Evans, com Vergne logo atrás. Di Grassi, Frijns e Félix da Costa completavam o top 6, numa boa recuperação do português. Mas quem se destacava era o inevitável Frijns que aproveitou o seu AM para ganhar vantagem e com Evans a passar pela segunda vez no AM, o neerlandês ficava na terceira posição, atrás de Vergne e do líder Vandoorne. Evans recuperou o terceiro lugar graças ao AM e começou a atacar Vergne. Félix da Costa já era quinto, depois de ter passado Di Grassi. Mais à frente, Evans voltava ao segundo lugar depois de passar Vergne.

Depois da entrada do Safety Car a corrida iria ter mais 4 minutos e 30, o que trazia mais algumas preocupações ao nível da eficiência. Vandoorne tinha uma boa vantagem para o resto da concorrência e parecia ter uma mão no desejado troféu. A luta mais intensa passou a ser pelo terceiro lugar com Vergne a defender-se de Frijns e Félix da Costa, mas não houve alterações na ordem

A bandeira de Xadrez foi mostrada e Vandoorne carimbou a vitória, seguido de Evans e Vergne a completar o top 3. Robin Frijns e Félix da Costa completaram o top 5, com o português a ser um dos pilotos que mais posições recuperou nesta prova, uma das estrelas da tarde.

Em atualização