Fórmula E, Mónaco: Oliver Rowland vence corrida dramática, Félix da Costa com azar

Oliver Rowland e a Nissan jogaram as suas cartas na perfeição e conseguiram um excelente triunfo nas ruas do Mónaco. O piloto britânico apostou no último período de Attack Mode, que permitiu chegar à liderança nas últimas voltas e assim, conquistar a vitória no Mónaco. Para António Félix da Costa, foi um dia difícil com uma qualificação má, uma excelente recuperação na corrida, interrompida por um incidente que se revelou terminal.

A primeira das duas corridas do fim de semana da Fórmula E contava com ameaça de chuva e com o Pit Boost, que ia mudar a dinâmica da corrida deste sábado, com 29 voltas.

How our line-up is looking for the #MonacoEPrix ⚡️ pic.twitter.com/kUjnZBNEWi — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Taylor Barnard largava da pole depois de mais uma excelente qualificação, seguido de Oliver Rowland, Dan Ticktum e Nyck de Vries. António Félix da Costa largava de 15º depois de uma qualificação difícil.

Na largada, Barnard manteve a posição e defendeu-se de Oliver Rowland e Nyck de Vries, que ganhou o lugar a Ticktum. Félix da Costa conseguiu ganhar uma posição e subiu ao 14º. Na volta 2 a luta entre Jake Dennis e Pascal Wehrlein aquecia, mas o homem da Porsche mantinha o quinto posto.

A clean start 😮‍💨 pic.twitter.com/Y75SWKtuBj — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Nico Muller entrou nas boxes para trocar a roda traseira direita, o que poderia dar a ideia de corrida, mas estamos na Fórmula E e o alemão teria um papel fundamental na segunda metade da corrida. Félix da Costa ia subindo lugares, agarrando a 12ª posição.

Na volta 4 começaram as primeiras idas ao Attack Mode (AM) e um par de voltas depois, Ticktum caia para a oitava posição, enquanto Félix da Costa fazia uma corrida estupenda e subia ao 11º lugar. Ticktum tratou de recuperar algumas posições, mesmo com manobras por vezes algo agressivas.

Da Costa is ok 👍 pic.twitter.com/z75RgoaJ4i — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

Na volta 9 foi o final da corrida para Félix da Costa, na entrada para a última curva, que provocou uma situação de Full Course Yellow, numa tentativa de ultrapassagem ambiciosa, com Edo Mortara a fechar a porta ao piloto luso.

No recomeço, Dennis passou por Nyck de Vries que foi apanhado distraído e ainda atrapalhou Wehrlein, mas na frente, tudo se mantinha igual, com Barnard a manter a liderança. Rowland tentou atacar Barnard, que teve de cortar caminho para se manter em pista, sem toques. Barnard abriu a porta a Rowland, depois de ter falhado outra chicane. Dennis também atacava Barnard com veemência numa luta escaldante. A ordem era Rowland, Barnard, Dennis, de Vries e Wehrlein.

Na volta 14, novo Full Course Yellow com Mitch Evans a ficar parado em pista (um problema técnico temporário que terá sido resolvido ao reinicar a máquina). O FCY foi breve e Rowland aproveitou para ir ao AM, com Barnard a regressar ao topo da tabela. Nico Muller foi o primeiro a ir ao Pit Boost sob FCY e ganhou muito tempo. Duas voltas depois, Barnard e Dennis entraram para o Pit Boost.

No final das idas ao Pit Boost, Nico Muller liderava, seguido de Nick Cassidy, Rowland, De Vries e Dennis, com Barnard e Mortara logo a seguir. O Pit Boss mudou completamente a face da corrida e Muller beneficiou com a paragem feliz sob FCY.

A good save from Barnard, as he gets going again 👏 pic.twitter.com/em7ocPtcR8 — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

A seis voltas do fim, Muller foi ao AM e manteve-se na frente e de Vries, ajudado pelo AM, passou Rowland e iniciou o ataque a Muller. Mais atrás, a luta entre Wehrlein e Barnard atirou o jovem britânico da McLaren contra os muros, sem danos de maior, mas com a corrida estragada para Barnard. De Vries passou para a frente da corrida e Dennis utrapassava o seu colega de equipa, subindo ao segundo lugar. Pouco depois, Rowland regressou ao primeiro lugar graças a um AM bem gizado e Dennis foi penalizado por exceder a velocidade máxima sob Safety Car (o que lhe permitiu subir dois lugares no recomeço).

Jake Dennis has received a 5-second penalty for speeding under the yellow flags on lap 11 #MonacoEPrix pic.twitter.com/HSEkoQP6MX — Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2025

O fim da corrida chegou pouco depois e Rowland conseguiu a vitória, seguido de De Vries e Dennis. Nico Muller perdeu o lugar para Mortara, que acabou em quarto. Pascar Wehrlein terminou em sexto, seguido de Ticktum, Frijns, Stoffel Vandoorne e Max Gunther a fechar o top 10.