Fórmula E, Mónaco: Oliver Rowland faz a pole… sem ir à final!

A chuva trouxe vários momentos caricatos na qualificação para o E-Prix do Mónaco e o mais caricato foi a pole de Oliver Rowland, que ficou com o primeiro lugar da grelha, sem ir à final! No segundo duelo entre Jean-Éric Vergne e Max Gunther, ambos da DS Penske, falharam a abordagem Nouvelle Chicane. Com os tempos apagados e sem pilotos para seguirem para a final, o primeiro finalista ficou automaticamente com a pole, ou seja, Rowland. António Félix da Costa largará da sexta posição na corrida de logo à tarde.

TL3

Ainda antes da qualificação tivemos a sessão de treinos livres 3. Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, estabeleceu o tempo mais rápido com 1:26.614, numa altura em que começou a cair uma ligeira chuva durante a sessão. Jake Dennis, ao serviço da Andretti, ficou logo atrás, apenas 0,036 segundos mais lento, continuando a sua forte forma depois de ter garantido ontem o seu primeiro pódio em mais de um ano. Nyck de Vries terminou em terceiro, dando à Mahindra Racing um impulso após o seu primeiro pódio desde a Cidade do México em 2023.

O atual Campeão do Mundo, Pascal Wehrlein, terminou a sessão em quarto para a Porsche, seguido de perto por Edoardo Mortara, que garantiu o quinto lugar para a Mahindra. Nick Cassidy ficou em sexto para a Jaguar, com Maximilian Günther em sétimo para a DS PENSKE. Stoffel Vandoorne terminou em oitavo pela Maserati, à frente de Norman Nato, da Nissan, e Sam Bird, da McLaren, que completaram os dez primeiros.

O vencedor da corrida de ontem, Oliver Rowland, só conseguiu chegar ao 11º lugar, depois de continuar a registar ruídos estranhos no seu Nissan, um problema que começou após o seu acidente na qualificação. Durante a sessão, Robin Frijns colidiu com Zane Maloney no Complexo de Piscinas quando Maloney, numa volta rápida, encontrou Frijns na trajetória. A Envision Racing declarou mais tarde que o carro de Maloney não aparecia no seu GPS, o que os impediu de avisar Frijns. Perto do final dos treinos, Dan Ticktum, do CUPRA KIRO, acionou uma bandeira vermelha quando parou em Rascasse devido a um erro do carro. Ticktum tinha tido um bom desempenho até esse momento, mas não tinha a certeza se o carro estaria pronto a tempo da qualificação.

Qualificação

A qualificação começou com a pista completamente molhada, com a chuva a ter aumentado de intensidade durante a manhã. Os dois grupos iriam para a pista em condições muito difíceis, especialmente os pilotos do Grupo A, os primeiros em pista.

António Félix da Costa era um dos pilotos do grupo A, que teria de enfrentar as condições muito desafiantes, com muita água e as marcações da estrada, que ficam muito escorregadias com o asfalto molhado.

Félix da Costa começou bem, fazendo o primeiro melhor tempo, seguido de Lucas di Grassi, Robin Frijns e Mitch Evans. Os tempos começavam a cair e chegávamos à fase da lotaria, em que os últimos pilotos seriam sempre os mais beneficiados por apanharem a pista mais seca. Félix da Costa estava no grupo dos primeiros e embora tenha feito o melhor tempo ficava à mercê dos tempos dos restantes adversários. No entanto, o tempo era suficientemente bom para se manter no top 4. Apurados para a fase a eliminar, De Vries, AFC, Rowland e Ticktum.

Group A complete on a wet track ✅☔ de Vries, Da Costa, Rowland and Ticktum progress to the Duels. #MonacoEPrix pic.twitter.com/qbHQTKt0A4 — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

No Grupo B, Sébastien Buemi passou pela liderança da tabela, mas os tempos iam caindo de forma rápida. Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne também se destacaram nas primeiras voltas. A sessão foi interrompida com uma saída de pista de Sam Bird na curva 1. Faltavam 2:46 e o tempo para todos fazerem uma última volta de qualificação era muito reduzido.

Quando a sessão foi recomeçada vimos vários pilotos tentaram jogar com o pouco tempo que restava, tentando atrasar quem ia atrás. Todos conseguiram iniciar a derradeira volta neste grupo. No final das contas deste grupo, passavam à fase a eliminar Buemi, Vergne, Vandoorne e Gunther.

The Quarter-Finals are up next! 💥 Who will advance to the Semi-Finals? 👀#MonacoEPrix pic.twitter.com/auEUT1krN9 — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

Quartos-finais

A primeira meia-final aconteceu entre Félix da Costa e Oliver Rowland e foi Rowland a levar a melhor neste duelo.

Quarter-Final 1: Rowland 🆚 Da Costa Saturday's winner Rowland takes down Da Costa by over a second to advance to the Semi-Final ⚡#MonacoEPrix pic.twitter.com/acEOKExZbK — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

No duelo entre Ticktum e De Vries, o britânico falhou uma chicane o que garantiu ao piloto da Mahindra a passagem às meias-finais.

Quarter-Final 2: Ticktum 🆚 de Vries As the rain intensifies, it's a fearless lap for de Vries that sees him breeze through to the Semi-Finals, as Ticktum is forced to bail on his lap. #MonacoEPrix pic.twitter.com/i3uPLaDgQ3 — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

No confronto entre Vandoorne e Jean-Éric Vergne, o favoritismo ia para Vergne e o francês capitalizou essa vantagem passando com facilidade às meias-finais.

Quarter-Final 3: Vandoorne 🆚 Vergne Despite hitting the wall, Vergne pulls together a solid lap in tricky conditions as he advances to the Semi-Finals 💥#MonacoEPrix pic.twitter.com/6Lscfo0Giy — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

Max Gunther e Sébastien Buemi eram os protagonistas na luta pela última vaga nas meias-finais e foi o homem da DS Penske a levar a melhor.

Quarter-Final 4: Günther 🆚 Buemi Günther advances as Buemi's lap time is deleted for track limits 😳❌#MonacoEPrix pic.twitter.com/RSvZ6lDh11 — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

Meias finais

Na primeira meia-final, Oliver Rowland enfrentou Nyck de Vries. Ambos os pilotos erraram, num momento caricato, com um erro semelhante no mesmo local. Rowland foi o mais rápido e passou à final, porque foi o que conseguiu fazer um pião mais rapidamente.

Semi-Final 1: de Vries 🆚 Rowland DRAMA! Both de Vries and Rowland fly off down the escape road! After a quick composure, Rowland makes it through 😮‍💨#MonacoEPrix pic.twitter.com/F5VYlxXKgW — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025

No confronto entre colegas de equipa, JEV enfrentava Gunther. Ambos os pilotos voltaram a falhar e a cortar a chicane a seguir ao túnel. Com as duas voltas apagadas, não tivemos adversário para Rowland que ficou automaticamente com a pole.

