Fórmula E, Mónaco: Mitch Evans faz a pole, Félix da Costa 10º | AutoSport

Mitch Evans conquistou a pole para o E-Prix do Mónaco agendado para o início da tarde. O piloto da Jaguar manteve a espetacular forma que mostrou em Roma e foi claramente o mais forte desta qualificação. António Félix da Costa ficou de fora logo na fase de grupos e não pôde lutar pela pole como desejaria.

Grupo 1

O Grupo 1 da fase de grupos da qualificação era constituído por Max Gunther, Edo Mortara, Stoffel Vandoorne, Sérgio Sette Câmara, Sebastian Buemi, Sam Bird, Dan Ticktum, assim como Jean- Eric Vergne, que tratou de fazer a volta mais rápidas nas primeiras tentativas, seguido de Lucas di Grassi, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein no top 4. Os pilotos entraram para as boxes a meio da sessão para trocarem os pneus traseiros e prepararem as últimas tentativas para passarem à fase a eliminar.

As últimas voltas seriam feitas com apenas uma outlap e a volta lançada, sem tempo para uma volta de preparação, dado que os pilotos saíram com pouco tempo para o fim da sessão.

Vergne tinha o melhor tempo com 1:31.923, pior do que Félix da Costa tinha feito no segundo treino. Do Grassi estava a 0.045 e Cassidy a 0.086. Vergne começou mal a última volta e queimou a travagem na curva 1, o que podia comprometer as suas aspirações. A sessão acabou mais cedo para Cassidy que apareceu na escapatória da curva 1, acabando com as esperanças de passar à fase a eliminar. Os tempos foram caindo e no final Vandoorne ficou com o melhor tempo, seguido de Wehrlein, Vergne e Di Grassi, o quarteto que assegurou a passagem à fase a eliminar.

De foram ficavam, Sam Bird, Edo Mortara e Sebastien Buemi, os nomes mais sonantes que foram eliminados neste grupo.

Grupo 2

No Grupo dois tínhamos Oliver Turvey, Robin Frijns, Mitch Evans, Félix da Costa, Nyck de Vries, Jake Dennis, Oliver Askew, Alex Sims, Oliver Rowland, André Lotterer e Antonio Giovinazzi.

As primeiras tentativas deram-nos Frijns na frente, com 1:31.405, seguido de Lotterer, Dennis e Félix da Costa. Lotterer estava a 0.277 seg, da referência, enquanto Dennis e Félix da Costa estavam a mais de 0.4 seg. do melhor tempo. Os pilotos regressaram às boxes para as trocas de pneus habituais na preparação para o ataque final.

Tal como no Grupo 1, os pilotos saíram com tempo apenas para uma volta de saída e uma volta lançada, com todos os pilotos a seguirem muito juntos quando saíram das boxes. Félix da Costa não conseguiu melhorar sobremaneira o seu tempos e ficou eliminado nesta fase. Mitch Evans foi o mais rápido, seguido de De Vries, Lotterer e Frijns. Rowland foi quinto e Félix da Costa ficou-se pelo sexto tempo neste grupo.

Quartos de final

Seguiam-se a fase a eliminar com os duelos dos quartos de final. Robin Frijns e Vandoorne eram os primeiros pilotos a regressarem à pista. Vandoorne foi o mais forte neste duelo com o tempo de 1:30.293, com o segundo setor a fazer a diferença para o belga.

O segundo duelo foi entre Pascal Wehrlein e André Lotterer, com os pilotos da Porsche a enfrentarem-se. Wehrlein levou a melhor com o tempo de 1:30.098 com Lotterer a ficar de fora.

O terceiro duelo colocava frente a frente Vergne e De Vries. Um erro de De Vries arruinou a sua e Vergne passou com o tempo de 1:30.421. O piloto da Mercedes ficou muito longe do registo do líder do campeonato.

O último duelo dos quartos de final aconteceu entre Lucas Di Grassi e Mitch Evans. Evans continuava a mostrar uma excelente forma e tratou de fazer o melhor tempo desta sessão ficando a poucos centésimos do segundo 29.

Meias finais

Seguiam-se as meias finais com Vandoorne vs Wehrlein e Vergne vs Evans. No primeiro duelo das meias finais Wehrlein levou a melhor com um tempo muito parecido ao de Evans nos quartos de final. Vandoorne falhou assim a passagem à final. No segundo duelo Evans foi novamente o mais forte e fez novamente o melhor tempo da qualificação ficando apenas a 0.002 seg. do segundo 29.

Final

Assim, na final tínhamos Wehrlein vs Evans. Evans conseguiu uma volta espetacular com o tempo de 1:29.839 e assinou a pole para a corrida de mais logo, com Wehrlein a ter de se contentar com o segundo lugar da grelha de partida.

Mais uma vez, Evans mostrou que está numa forma tremenda. Depois do fim de semana brilhante em Roma, com duas vitórias, Evans foi sempre dos mais fortes nesta sessão. Os Porsche foram novamente competitivos e estão na luta pela vitória, tal como Vergne que está num bom momento. É preciso contar também com Di Grassi, Frijns e De Vries. António Félix da Costa larga de 10º e não está demasiado longe dos lugares da frente, mas será muito mais complicado repetir a vitória do ano passado.

A corrida está agendada para às 14 horas, e pode continuar a votar no Fanboost AQUI