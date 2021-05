Fórmula E, Mónaco: Jaguar mantém-se na frente, Félix da Costa por perto

Terminou há pouco a segunda sessão de treinos para o E-Prix do Mónaco. A tendência do primeiro treino manteve-se e a Jaguar voltou a ser a mais rápida, embora a qualificação prometa ser renhida.

Max Gunther fez um excelente tempo logo no começo da sessão de 30 minutos ficando à frente de Oliver Rowland e Sam Bird. O top 3 manteve-se mais ou menos inalterado durante grande parte da sessão, com Stoffel Vandoorne e Alex Lynn a completar o top 5.

As equipas foram acumulando voltas no traçado monegasco, numa altura em que avaliavam o ritmo de corrida para mais logo.

Gunther voltou a dar nas vistas no final da sessão melhorando o registo que tinha feito nos primeiros minutos, com o seu colega de equipa Jake Dennis a aproximar-se do registo do alemão, alcançando a segunda posição quando faltavam cinco minutos para o fim. Mas os últimos minutos foram animados com Jean-Éric Vergne e Félix da Costa a fazerem voltas excelentes, em especial o portguês que deixou o seu colega de equipa a 0.4 seg. assumindo o primeiro lugar da tabela. Mas foi por pouco tempo, pois Mitch Evan tratou de melhorar em 0.241 seg. a marca de Félix da Costa. Sam Bird voltou a juntar-se ao seu colega no topo da tabela, com a Jaguar a terminar de novo no topo da tabela.

Norman Nato voltou a estar envolvido num incidente com o francês a levar um toque de Nick Cassidy, que se preparava para dar uma volta rápida, enquanto o francês estava muito lento nessa zona.

A qualificação promete com a Jaguar, a DS Techeetah, a Nissan a parecerem as equipas que mais podem dar na qualificação, apesar da Audi ter uma palavra a dizer com um melhor grupo para Lucas di Grassi.A qualificação acontece às 11h, e o fanboost está ainda aberto. Vote AQUI