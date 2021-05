Fórmula E, Mónaco: Jaguar começa melhor

Sam Bird liderou Mitch Evans num Jaguar 1-2 na primeira sessão da Fórmula E no layout completo do Grande Prémio do Mónaco.

Após uma primeira metade sem incidentes, a sessão de 45 minutos foi interrompida durante 12 minutos depois do piloto do Dragon Penske Autosport Sérgio Sette Câmara ter parado na Rascasse.

Mas isso não impediu Norman Nato de Venturi de bater na parte de trás do Dragon que estava parado. Nato foi considerado culpado e foi-lhe dada uma penalização de dois lugares na grelha para a corrida desta tarde, mais um ponto de penalização na sua licença.

António Félix da Costa foi quarto e parecia visivelmente otimista no final da sessão. A segunda sessão começa daqui a poucos minutos.