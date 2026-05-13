Fórmula E, Mónaco: Informações e Horários

O Principado do Mónaco volta a ser palco do Campeonato do Mundo de Fórmula E, num dos fins de semana mais aguardados do calendário. O E-Prix de Mónaco 2026 realiza-se em formato de jornada dupla, no sábado, 16 e no domingo, 17 de maio, combinando como nenhum outro evento a tradição do automobilismo com o futuro da mobilidade elétrica.

Um Circuito com História

Embora as corridas em Mónaco remontem a 1929, a Fórmula E estreou-se nas ruas da Principado em 2015, tornando este traçado urbano uma referência permanente no calendário da série. Apesar da longa ligação ao desporto motorizado elétrico, apenas nove corridas de Fórmula E foram disputadas no Mónaco até à data, reflexo do facto de, até à sétima temporada, a prova ter sido realizada apenas de dois em dois anos. Desde 2025, o Mónaco passou a acolher jornada dupla, reforçando o seu estatuto no calendário.

Recordes e Estatísticas

Mitch Evans é o piloto mais bem-sucedido no E-Prix de Mónaco, tendo subido ao pódio quatro vezes consecutivas entre 2021 e 2024, acumulando um total de 98 pontos na Principado. Sébastien Buemi é o único piloto com mais de uma vitória no traçado monegasco, tendo triunfado na primeira e na terceira temporada da Fórmula E, repetindo o feito na corrida de domingo do ano passado.

A Porsche aguarda ainda pelo seu primeiro pódio em Mónaco: o melhor resultado de um piloto da marca foi o quarto lugar de António Félix da Costa no ano passado, enquanto Pascal Wehrlein, apesar de ter estado na pole position em 2024, nunca terminou melhor do que em quinto lugar.

Para a Citroën Racing, Mónaco é literalmente a corrida de casa. A equipa está instalada a apenas cinco minutos a pé do circuito, mas o historial na Principado é modesto: o único pódio foi alcançado por Felipe Massa no E-Prix de 2019, quando a equipa ainda competia sob o nome Venturi.

Félix da Costa em Modo Recuperação

António Félix da Costa chega ao Mónaco em modo recuperação. Além de não ter conseguido capitalizar o bom andamento na jornada dupla de Berlim, vem de uma corrida com final amargo no WEC, em Spa. Depois de duas vitórias consecutivas para a Fórmula E e um pódio no WEC, a temporada do português entrou numa fase menos positiva que quererá inverter no Mónaco, onde sabe o que é ganhar.

As primeiras passagens pelo principado nem foram muito positivas até 2021, com o melhor registo a ser um nono lugar. Mas em 2021 conquistou o triunfo no Mónaco e desde então apenas a edição 2023 não lhe sorriu com um 15º posto final. Nas restantes, mostrou bom andamento e conquistou muitos pontos. O Mónaco é assim o local ideal para deixar para trás as infelicidades das últimas corridas.

E-Prix de Mónaco 2026 — Horário (Hora Portuguesa)

Sábado, 16 de maio

Treinos Livres 1: 06h30

Treinos Livres 2: 08h10

Qualificação: 09h40

Corrida: 14h05

Domingo, 17 de maio