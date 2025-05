Fórmula E Mónaco, Félix da Costa: “O resultado da qualificação, muitas vezes, compromete a corrida”

Por José Caetano, no Mónaco

O fim de semana do Mundial de Fórmula E no Mónaco começou mal para António Félix da Costa. O português da Porsche, na primeira jornada dupla do campeonato de monolugares elétricos cumprida no Principado, que recebe esta disciplina pela oitava vez, teve de abandonar, após colisão com Edoardo Mortara no final da volta oito, quando o piloto de Cascais tentou ultrapassagem ao suíço da Mahindra para entrar no “top-10”, após arranque da 15.ª posição.

“O resultado da qualificação, muitas vezes, compromete a corrida, sobretudo nos circuitos citadinos. Arrancando de trás e encontrando-nos no meio do pelotão, por norma, parece que estamos numa espécie de III Guerra Mundial, com contactos e toques. Senti que tinha condições para arriscar naquela curva, que é complicada, mas o Mortara não me deixou espaço e acabei no muro”, lamentou Félix da Costa, que baixou de segundo classificado para terceiro na classificação do Mundial.

Este domingo, segunda qualificação, segunda corrida, segundo possibilidade para Félix da Costa repetir a proeza de 2021 no Mónaco, ano em que ganhou este ePrix, depois de arranque da “pole position”. “A ambição é essa e carro e equipa, temos! Hoje, nunca consegui sentir-me confortável, mas acredito que vamos ser capazes de corrigir os nossos problemas de equilíbrio e, assim, recuperar as três ou quatro décimas que estivemos abaixo do ritmo dos mais rápidos. E, no Mónaco, este tipo de diferenças paga-se”, disse-nos António.