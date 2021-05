Fórmula E, Mónaco, Félix da Costa : “Estou sem palavras”

Foi sem dúvida um dia de ouro para António Félix da Costa e para Portugal. Félix da Costa fez tudo bem, começando pela qualificação, onde foi o mais rápido nas ruas do principado. Na corrida, o piloto de 29 anos voltou a estar brilhante, vencendo o Grande Prémio do Mónaco, depois de um duelo de titãs com Mitch Evans e Robin Frijns.

No final, logo após o pódio, onde se ouviu a Portuguesa, visivelmente emocionado, António Félix da Costa referia que “é um dia muito especial para mim, vencer no Mónaco é único, já tinha subido ao pódio mas nunca vencido. Estou sem palavras, foi uma corrida emocionante, com uma grande luta com o Mitch e o Robin, hoje queria mesmo muito ganhar e na última volta consegui consumar a ultrapassagem. É um dia que ficará marcado para sempre na minha memória. Tenho tido um inicio de época complicado, mas soubemos manter a motivação e hoje mostrámos a nossa raça, esta vitória relança-nos na luta do campeonato. Obrigado a todos, à minha equipa DS Techeetah e a todos os Portugueses que me apoiam e me fizeram novamente vencer a votação do fanboost, que hoje me ajudou novamente a vencer esta corrida. Obrigado!“

Classificação Fórmula E:

1. Robin Frijns – 62 pontos

2. Nyck de Vries – 57 pontos

3. Mitch Evans – 54 pontos

4. António Félix da Costa – 52 pontos

5. Sam Bird – 49 pontos

6. Stoffel Vandoorne – 48 pontos

7. Jean Eric Verne – 46 pontos

8. Rene Rast – 39 pontos

9. Oliver Rowland – 35 pontos

10. Jake Dennis – 33 pontos

