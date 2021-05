Fórmula E, Mónaco: Espetacular vitória de António Félix da Costa

Que corrida fantástica de António Félix da Costa! O piloto português conseguiu uma vitória espetacular no Mónaco numa corrida gerida com mestria e muito sangue frio.

Félix da Costa largou muito bem e ganhou logo alguma margem para Robin Frijns e Mitch Evans. No gancho do Grand Hotel vimos o primeiro grande toque com vários pilotos a tentarem ocupar o mesmo espaço, mas a corrida não foi interrompida apesar dos destroços que ficaram em pista. O excelente trabalho dos comissários de pista fez com que na segunda passagem tudo estivesse limpo nessa zona.

Na frente, Frijns começava a apertar Félix da Costa e na volta três o piloto da Virgin passava o português numa manobra que pareceu algo facilitada por Félix da Costa.

O trio da frente mantinha-se com bom andamento com Frijns, Félix da Costa e Evans, com Jean-Éric Vergne e Max Gunther no top 5.

Sam Bird estava a fazer mais uma excelente recuperação e tendo saído de 16º era já décimo na sétima volta.

O pelotão mantinha-se compacto com algumas lutas, mas Félix da Costa era o primeiro do grupo da frente a ir para o Attack Mode, caindo para quarto, e tentando o “undercut”. JEV e Evans embrulharam-se na chicane a seguir ao túnel, o que permitiu a Félix da Costa subir ao segundo posto e tentar pressionar Frijns, que ganhou uma margem interessante para ir ao Attack Mode, entregando a liderança a Félix da Costa. Frijns voltou a ultrapassar Félix da Costa pouco depois, ganhando alguma vantagem para o português. Os homens da frente começava a ficar algo distanciados uns dos outros quando estávamos a meio da corrida, mas Frijns estava com um excelente andamento nesta fase.

Aproveitando a vantagem que existia, Frijns foi imediatamente ao segundo Attack Mode, mantendo-se na frente das operações, tendo passado por Félix da Costa pouco depois. O português foi à zona de ativação na volta seguinte e conseguiu defender-se de Evans caindo apenas para terceiro, atrás de Vergne, que passou na volta seguinte.

O #13 conseguiu aproximar-se de Frijns e agora era uma corrida de estratégia e de gestão de energia, com Félix da Costa a ter de escolher bem o momento para atacar, sem gastar em demasia, sabendo que tinha o Fanboost para poder atacar o piloto da Virgin. Evans tentava aproximar do duo da frente, o que poderia complicar a tarefa do português. Félix da Costa entendeu isso e usou logo o Fanboost para passar Frijns e deixar o holandês à mercê do piloto da Jaguar. Mas Evans passou por Frijns e Félix da Costa, com o britânico da Jaguar a fazer uma excelente operação.

"ABSOLUTELY OUTRAGEOUS"



O carro de René Rast ficou parado na subida para o Casino minutos depois, após um toque nas proteções da pista, o que levou à entrada do Safety Car, quando faltavam 12 minutos. Evans liderava, seguido de Félix da Costa, Frijns, Gunther e Vergne no top 5.

Quando faltavam seis minutos para o fim da prova, o Safety Car de Bruno Correia saiu de pista e Evans recomeçou bem, com Félix da Costa no seu encalço. JEV foi ao AM e caiu para oitavo, promovendo Oliver Rowland a quinto. Félix da Costa era dos melhores a regenerar energia, o que poderia dar vantagem no final da corrida quando fosse preciso fazer um esforço extra.

Félix da Costa estava muito perto de Evans e seria uma luta renhida até ao final. O piloto da DS Techeetah tentou a ultrapassagem na chicane após o túnel mas Evans defendeu-se bem, o que trouxe para a luta Frijns e Vergne que tinha recuperado as posições perdidas. Nesse momento, o carro de Nyck de Vries ficou parado no meio da pista, mas a corrida continuou pois o Mercedes estava fora da trajetória.

Na última volta Félix da Costa fez uma ultrapassagem espetacular e assumiu a liderança deixando para trás Evans que ainda teve de se defender de Frijns, sem sucesso. Félix da Costa viu a bandeira de Xadrez em primeiro e venceu no Mónaco, seguido de Frijns e Evans.

Destaques da corrida:

António Félix da Costa deu um pontapé na crise e vestiu o fato de campeão. A qualificação tinha sido muito renhida e era uma pequena amostra do que seria a corrida, mas mesmo aí o português levou a melhor. Félix da Costa largou bem, mas sabia que tinha de gerir bem a energia pelo que deu claramente a sensação que abriu a porta a Frijns para que pudesse controlar o ritmo da melhor forma. Evans foi o elemento “surpresa” nesta equação, com uma estratégia de Attack Mode que se revelou acertada e que o colocou na luta pela vitória o que inicialmente parecia pouco provável. Mas nada disso tirou a compostura a Félix da Costa que soube gerir quando o tinha de fazer e atacar no momento certo. A última ultrapassagem é absolutamente fantástica misturando talento, com muito risco. Podia ter corrido mal mas correu muito bem, com um controlo do carro sublime de Félix da Costa que consegue assim vencer no Mónaco e relançar a sua candidatura pelo título, subindo ao quarto lugar da classificação a dez pontos apenas do líder.

Frijns fez uma excelente prova, tal como Evans em lutas muito duras mas sempre muito leais. O neerlandês é agora líder do campeonato. Vergne fez também uma excelente prova ajudando a equipa a amealhar muitos pontos. Outro piloto que merece destaque é Sam Bird que fez uma excelente recuperação e mantém-se na luta pelo título.

Para a Mercedes o fim de semana no Mónaco foi para esquecer com os dois carros fora dos pontos, tal como a Audi que não consegue reencontrar o caminho das vitórias e das boas exibições.

A Fórmula E regressa a 19 e 20 de junho para uma jornada dupla em Puebla, no México.