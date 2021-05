Fórmula E, Mónaco: ” Dei 99% porque não queria arriscar em demasia”

António Félix da Costa mostrou novamente porque é campeão de Fórmula E, revelando a sua abordagem a este fim de semana e em especial na qualificação onde obteve a pole. O piloto da DS Techeetah afirmou que não deu 100% pois não queria arriscar em demasia. Mesmo assim, conseguiu a pole:

“Nada está realmente a correr mal, mas cometemos erros muito pequenos que levaram a grandes perdas de pontos – eu e a equipa, no conjunto. É aqui que tudo se decide. É aqui que ou atiramos a toalha ao chão ou nos levantamos de novo. A equipa demonstrou uma grande resiliência”.Da Costa explicou: “Dei 99% porque não estou num lugar neste momento, com a forma como a nossa época tem sido até aqui, para realmente ir a fundo e correr o risco de tocar numa parede. Eu estava confortável com o que precisava de fazer. Temos tentado dar o pontapé de saída nesta época, pois tivemos um início bastante lento. Devo dizer, toda a semana tenho querido muito ter sucesso aqui. Tive esta sensação como o Grande Prémio de Macau durante toda a semana. A colocar muita pressão sobre mim próprio. Tenho estado a trabalhar mentalmente para manter isso sob controlo um passo de cada vez. Duas poles em três jornadas é ótimo, mostra que temos mesmo o ritmo. Não é que não tenhamos sido rápidos até agora, mas não temos executado bem as corridas”.