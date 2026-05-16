Fórmula E, Mónaco: Dan Ticktum faz a pole, Félix da Costa larga de oitavo
O primeiro dia de trabalho no Mónaco já tem um destaque… Dan Ticktum conquistou a pole na qualificação 1 deste fim de semana. Depois de um arranque de dia feito bem cedo, os pilotos definiram a grelha para a corrida de mais logo, às 14h.
Treino Livre 1
Na primeira sessão de treinos livres do E-Prix de Mónaco de 2026, às 07h30 (hora local), Nyck de Vries (Mahindra Racing) foi o piloto mais rápido, registando o melhor tempo de 1m27.050s nos instantes finais da sessão. Pascal Wehrlein (Porsche) terminou em segundo lugar, a 0.277s, enquanto Dan Ticktum (CUPRA KIRO) fechou o top três.
Edoardo Mortara, também da Mahindra Racing, ficou na quarta posição, com Jake Dennis (Andretti) a completar o top cinco. A seguir, Mitch Evans, Nico Müller, Felipe Drugovich, Taylor Barnard e Norman Nato ocuparam os lugares de sexto a décimo.
YELLOW FLAG ⚠️
Rowland locks up into Sainte Devote in FP1#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/K7CMEX6nro
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A sessão, de duração reduzida, contou com a participação de todos os 20 pilotos no icónico traçado de Monte Carlo. Quase todos os pilotos já tinham experiência no circuito, à exceção de Joel Eriksson (Envision), que ainda assim chegou a ser quarto a cinco minutos do fim, terminando em 14.º.
O campeão em título Oliver Rowland (Nissan) teve um incidente na curva 1, sofrendo um bloqueio de rodas na travagem para St. Devote que provocou bandeiras amarelas. O piloto conseguiu recuperar o carro, mas manifestou preocupações com a afinação do mesmo, acabando em 19.º. Nick Cassidy (Citroën Racing) foi outro dos grandes nomes a terminar na parte de trás da grelha, em 18.º lugar. Vários pilotos registaram igualmente momentos de instabilidade traseira ao longo da sessão.
Nyck de Vries goes fastest in FP1 🙌#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/nC0xkKcbO1
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TL2:
Na segunda sessão de treinos livres, a Mahindra Racing voltou a dominar, com Nyck de Vries a registar o melhor tempo de 1m26.664s e o seu companheiro de equipa Edoardo Mortara a terminar em segundo lugar, a 0.160s.
Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) foi terceiro, com Maximilian Guenther (DS PENSKE) em quarto e Jake Dennis (Andretti) em quinto. Dan Ticktum (CUPRA KIRO) e Pascal Wehrlein (Porsche) ocuparam o sexto e sétimo lugares, respetivamente, seguidos de Nico Müller, Felipe Drugovich e Joel Eriksson a fechar o top dez.
🚩 RED FLAG 🚩
Maloney hits the wall, bringing the session to a halt.#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/5Mu5MgyQ1v
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A sessão foi interrompida prematuramente após o contacto do carro de Zane Maloney (Lola Yamaha ABT) com as barreiras no topo de Beau Rivage. O piloto reportou uma falha nos travões, mas conseguiu sair do carro sem ferimentos. A bandeira vermelha reduziu ainda mais o já escasso tempo disponível, tornando ainda mais crítica a definição dos acertos dos carros antes da qualificação.
António Félix da Costa tinha sido 15º na primeira sessão e 12º na segunda.
How we stand after FP2 👀
Quali coming up 🔜#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/QkhjSZoyQ4
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Qualificação
Com sol e o icónico traçado de Monte Carlo como pano de fundo, realizou-se a primeira qualificação do fim de semana do E-Prix de Mónaco, numa sessão disputada ao décimo de segundo entre vários dos candidatos à pole position.
Time to go qualifying! ⏱️⚡️#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/bo75PF1Zu6
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Fase de Grupos
No Grupo A, Dan Ticktum assumiu desde cedo o comando da tabela, travando um duelo cerrado com Pascal Wehrlein na barreira do 1m28s. De notar a ausência em pista do carro de Zane Maloney, que permaneceu nas boxes após o contacto sofrido no segundo treino livre. No final, avançaram à fase eliminatória Wehrlein, Maximilian Guenther, Nico Müller e Ticktum.
O Grupo B ficou marcado pela rapidez de Nyck de Vries, que também se situou no segundo 28 e liderou a tabela, seguido de Joel Eriksson, Mitch Evans e António Félix da Costa. Os quatro seguiram em frente na competição, deixando pelo caminho nomes como Oliver Rowland e Nick Cassidy.
Quartos de Final
Na abertura da fase eliminatória, Maximilian Guenther bateu Nico Müller e garantiu o apuramento para as meias-finais. No segundo duelo, Ticktum impôs-se claramente a Wehrlein com quase 0.3 segundos de vantagem, eliminando ambos os Porsche da luta pela pole.
O terceiro confronto opôs António Félix da Costa a Nyck de Vries, mas a volta do português ficou comprometida logo no primeiro setor, na zona do Grande Hotel, deixando uma margem superior a meio segundo para o piloto da Mahindra Racing. No último quarto de final, Mitch Evans eliminou Joel Eriksson de forma tranquila.
Meias-Finais
Na primeira meia-final, Ticktum voltou a impressionar frente a Guenther, somando mais uma excelente volta para chegar à final. Na segunda, Evans e De Vries disputaram a última vaga para o duelo decisivo, mas um mau tempo do piloto da Jaguar TCS Racing abriu caminho ao holandês da Mahindra Racing.
Guenther makes contact with the wall! 💥
Fine margins for our drivers here in Monaco.#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/5Amyg6t3Mq
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Final
O duelo pela pole position entre Dan Ticktum e Nyck de Vries foi resolvido ao milésimo, com o piloto britânico da CUPRA KIRO a conquistar a pole position com o tempo de 1m26.551s, desencadeando uma festa ruidosa na garagem da equipa.
António Félix da Costa ficou com o oitavo lugar da grelha, mas tudo em aberto, pois as corridas de Fórmula E costumam ser totalmente imprevisíveis.
TICKTUM TAKES POLE 🙌🇲🇨@DanTicktum claims the @juliusbaer Pole Position award in Round 9!#MonacoEPrix #FormulaE pic.twitter.com/NoXnbgk4jh
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