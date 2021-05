Fórmula E, Mónaco: António Félix da Costa faz a pole

António Félix da Costa foi o homem mais rápido na qualificação para o E-Prix do Mónaco. O piloto português da DS Techeetah conquistou a segunda pole do ano e sai de posição privilegiada para a corrida de mais logo. O português conseguiu o melhor registo por 0.012 seg.

A qualificação começou com os habituais quatro grupos de seis pilotos, com Félix da Costa a ir para a pista no grupo 3, o que daria alguma vantagem teórica, embora tal não se tenha verificado.

No primeiro grupo o destaque foi para Nyck de Vries, líder do campeonato que passou muito da volta de lançamento a travar Sam Bird que até lhe deu um toque na traseira. O neerlandês fez o pior registo do grupo e complicou a sua tarefa para mais logo. Os mais rápidos neste grupo foram Mitch Evans e Robin Frijns com um grande registo. No segundo grupo vimos Jean- Éric Vergne e Oliver Rowland a destacarem-se, embora Jake Dennis e Pascal Wehrlein estivessem no top 6, algo que mudou quando Félix da Costa e Nick Cassidy entraram nos seis primeiros, com a pista a parecer mais lenta à medida que o tempo avançava. No Grupo 4, Lucas Di Grassi fez uma péssima volta, tal como Norman Nato. Sérgio Sette Câmara perdeu o controlo do carro na última curva e levou à mostragem de bandeiras vermelhas, prejudicando as voltas de Tom Blomqvist e Sébastien Buemi. Esta dupla foi autorizada a fazer nova volta rápida, mas nenhum deles conseguiu passar à Super Pole.

FIAFormulaE: A tough day in the office for @sergiosettecama…



The @DragonRacing_FE driver has it all to play for in this afternoons #MonacoEPrix 👊



Click here for live timings and how to watch where you are 👉 https://t.co/msLoHThB2o pic.twitter.com/Yz6mBlClIB — GP Touring (@GPTouring) May 8, 2021

Seguiam para a Super Pole Frijns, Evans, Gunther, Félix da Costa, Vergne e Rowland.

Na fase decisiva da qualificação Rowland ficou logo fora das contas, pois um atraso na saída para a pista fez com se cruzasse a linha das boxes já com o semáforo vermelho. Seguiu-se Vergne que fez um bom tempo mas Félix da Costa fez uma volta espetacular e assumia-se como candidato à pole. Evans não materializou o bom andamento nos treinos e não superou a marca do português por 0.051 seg. e Frijns deu tudo para ser o mais rápido mas faltou-lhe 0.012 seg.

Diferenças mínimas nesta qualificação, mas Félix da Costa foi o mais rápido no Principado do Mónaco. É a sua segunda pole, sendo que a primeira foi em Valência naquela famosa corrida em que os Safety Cars e a gestão de energia deram que falar. O português estava visivelmente satisfeito no final, admitindo que estava a sentir a pressão de querer vencer, quase a lembrar a pressão que sentiu em Macau, mas que conseguiu a primeira parte do que pretendia. Félix da Costa sabe que uma vitória no Mónaco pode relançar a candidatura pelo título, pelo que a corrida que se inicia às 15 é fundamental nas contas do português.

É por isso que deve também votar no Fanboost e ajudar novamente o piloto luso a tentar trazer mais uma vitória para Portugal. Pode votar AQUI