Fórmula E: Mitsch Evans na pole, Félix da Costa em nono

Mitsch Evans, um dos principais candidatos ao título deste ano da Fórmula E vai começar a corrida de abertura do E-Prix de Londres de Fórmula E na pole position, depois de ter batido na ‘final’ Sebastian Buemi, somando com isso três importantes pontos que lhe permitem desde já reduzir para nove pontos a desvantagem que traz para Nick Cassidy que na qualificação de hoje lhe correu tudo mal ao ponto de partir para a +penúltima corrida do ano na 18ª posição, enquanto os seus principais adversários parte da pole (Mitch Evans), terceiro (Pascal Wehrlein), sexto (Jean-Eric Vergne), sétimo (Oliver Rowland) e nono (Félix da Costa). Todos estão bem na sua frente mas quem se posicionou melhor foi Evans.

Cassidy não foi o único candidato ao título a falhar os duelos, já que também Félix da Costa e Jake Dennis (10º) também foram eliminados na fase de grupos. Como já referimos, Pascal Wehrlein qualificou-se em terceiro, à frente de Norman Nato em quarto, Jean-Eric Vergne em quinto, Nico Müller em sexto, Oliver Rowland em sétimo e Robin Frijns em oitavo.

Na Fase de grupos, vários candidatos ao título, Cassidy, Wehrlein, Rowland e Jake Dennis, estavam presentes no primeiro grupo e o facto de Cassidy ter sido eliminado na fase de grupos ofereceu a Evans uma grande oportunidade no Grupo B, que não desperdiçou, liderando a sessão e nos duelos tudo lhe foi correndo bem até à merecida pole. Agora falta o mais difícil.

Sem pressão, Félix da costa pode ver o que sucede à sua frente, mas este nono posto tira-lhe muitas das hipóteses, mas se olharmos para as últimas três corridas foi sempre Félix da Costa a vencer, o que mostra bem a importância da desqualificação da primeira corrida de Misano, que como se sabe, venceu na pista. Esses pontos colocavam-nos, neste momento, no segundo lugar do campeonato, a oito pontos da frente.

A corrida realiza-se às 17h03m pode vê-la na DAZN 1 e no Eurosport 2. No domingo tem então lugar a última e decisiva prova, que determinará o Campeão Mundial de Fórmula E 2024. Disputa-se então nova qualificação, com a corrida marcada novamente para as 17h03, sempre na DAZN 1 e Eurosport 2.