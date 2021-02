Fórmula E, Mitch Evans: “Foi um acidente feio”

O acidente de Alex Lynn que motivou o fim prematuro da corrida surpreendeu pela espetacularidade das poucas imagens que foram tornadas públicas.

Mas Mitch Evans, também envolvido no incidente explicou o que se passou. O piloto da Jaguar foi o primeiro a chegar a Lynn e deu a sua visão do que aconteceu:

“Foi um acidente feio. Basicamente, eu estava a defender-me do Alex para a curva 18 e ele estava perto do muro. Ele realmente não levantou o pé. Havia espaço? Não tenho a certeza, preciso de ver a repetição. Espero que houvesse e que não tenha nada de mau. Mas ele tocou na minha roda traseira e o carro levantou. Foi realmente desagradável”.

Discutindo o estado de Lynn, Evans disse ao Motorsport.com: “Eu falei com ele. Ele parece estar bem, mas foi ao hospital por precaução para se certificar de que não há nada depois de o choque ter passado. Não foi um momento agradável. A certa altura, consegui vê-lo acima de mim. Mas o principal é que ele está bem.”

“Vi-o bater na proteção e fui ter com ele para me certificar que ele estava bem. Nunca se quer ver esse tipo de coisas. Ele também é um amigo. Não quero ver as pessoas a passar por isso. Esperemos que haja uma repetição em breve. Mas eu penso que seja apenas um incidente de corrida. Estávamos a lutar muito por posições sem interesse”.

A Mahindra Racing confirmou que Lynn teve alta do hospital após receber os resultados dos exames.