Fórmula E: Mitch Evans foi o mais rápido, Unidades Porsche mais consistentes

Está encerrada a preparação para a época 2024/2025 da Fórmula E. A próxima vez que os carros regressarem à pista será já em dezembro para a primeira corrida da temporada, no Brasil.

Durante o Teste de Pré-temporada, que aconteceu no Circuito de Jarama, a grelha da Fórmula E pôs à prova os novos carros GEN3 Evo, produzindo tempos de volta rápidos e dados valiosos ao longo de seis sessões.

António Félix da Costa começou por marcar o ritmo com uma melhor volta de 1m29,220s no seu Porsche na primeira sessão do ano. Foi seguido de perto por Jake Dennis da Andretti e Maximilian Guenther, que se estreou com a DS PENSKE esta época. No segundo dia, os tempos por volta baixaram ainda mais, com Jake Hughes, no seu novo Maserati, a registar 1m28,604s para liderar a sessão da manhã, superando Dennis por pouco. Mais tarde, Guenther conquistou o primeiro lugar da tarde com uma volta de 1m28,40s, destacando o forte desempenho do grupo propulsor STELLANTIS, com Dan Ticktum e Jean-Eric Vergne não muito atrás.

David Beckmann, ao volante de um Kiro com motor Porsche, foi a estrela do Dia 3, registando uma volta de 1m27,755s e batendo por pouco o atual campeão Pascal Wehrlein, que conseguiu a primeira volta abaixo de 1m27s antes do esforço de Beckmann. O ritmo de Beckmann foi intrigante, uma vez que ele está apenas temporariamente com a Kiro. A volta mais rápida da semana ocorreu na última sessão, quando Mitch Evans registou 1m27,4 no seu Jaguar, com Ticktum e Wehrlein a mostrarem, mais uma vez, a força da unidade motriz Porsche.

Para além dos tempos por volta, o teste de pré-época viu equipas como a Porsche, a Kiro Race Co e a Lola Yamaha ABT revelarem novas pinturas para os seus carros. De salientar que os pilotos da Jaguar TCS Racing e da Nissan falharam parte do primeiro dia devido a pequenas penalizações por infrações ao regulamento financeiro, o que teve impacto nos seus primeiros testes. Apesar dos desempenhos variados ao longo da semana, os carros com motor Porsche surgiram como consistentes líderes, embora a equipa Andretti tenha notado que há espaço para melhorar em níveis de potência mais elevados. As sessões também enfatizaram os testes de fiabilidade e o desempenho dos pneus com os novos pneus iON da Hankook, permitindo aos pilotos e engenheiros otimizar as afinações em antecipação à abertura da temporada em São Paulo.

MADRID, SPAIN – NOVEMBER 05: Zane Maloney of Barbados driving the (22) Lola Yamaha ABT Formula E Team Lola-Yamaha T001 during day one of Formula E Pre-Season Testing at Circuito del Jarama on November 05, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Sam Bagnall/LAT Images)

Teste para mulheres

Como parte dos testes de pré-temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2024/25, uma sessão de testes exclusiva de três horas em Madrid permitiu que às pilotos de elite experimentassem o novo carro de corrida GEN3 Evo, que acelera de 0 a 60 mph em apenas 1,82 segundos – 30% mais rápido do que um carro de F1.

A líder da F1 Academy, Abbi Pulling, estabeleceu a volta mais rápida, superando o múltiplo campeão da Série W, Jamie Chadwick, que terminou em segundo, e a piloto de desenvolvimento da McLaren, Bianca Bustamante, que ficou em terceiro. Para a maioria dos 18 pilotos, esta foi a sua primeira experiência num carro de Fórmula E. Este teste proporciona uma plataforma para que as melhores pilotos mulheres ganhem experiência com a tecnologia de ponta das corridas elétricas, oferecendo-lhes oportunidades de exposição e desenvolvimento de competências ao nível da elite.

Line up

Jaguar TCS Racing: Jamie Chadwick and Lilou Wadoux

TAG Heuer Porsche: Gabriela Jilkova and Marta Garcia

DS PENSKE: Jess Edgar and Beitske Visser

Nissan: Abbi Pulling

Andretti: Chloe Chambers and Nerea Marti

Envision Racing: Alisha Palmowski and Alice Powell

NEOM McLaren: Bianca Bustamante and Ella Lloyd

Maserati MSG Racing: Tatiana Calderon and Carrie Schreiner

Lola Yamaha ABT: Miki Koyama

Mahindra Racing: Lena Buehler

Kiro Race Co: Simona de Silvestro

