Fórmula E, Misano: Mitch Evans conquista a pole position para a 1ª corrida

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) garantiu sua primeira pole position na 10ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, superando Jean-Éric Vergne (DS Penske) no duelo final, a única vez que o piloto francês não foi o mais rápido numa sessão durante todo o fim de semana, tendo liderado a tabela de tempos em ambas as sessões de treinos e em todos os segmentos da qualificação até aquele momento.

Evans registou a marca de 1:17.068s no Misano World Circuit Marco Simoncelli, aumentando a sua liderança nos três setores para terminar com 0,166s de vantagem sobre Vergne.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) não passou à fase dos duelos, tendo terminado o Grupo A em sétimo, com o tráfego a ter influência no desempenho do luso. Vai partir da 14ª posição da grelha na corrida de logo à tarde.

Antes destes dois pilotos estarem em pista para lutar pela pole position para a primeira das duas corridas da ronda de Misano, o primeiro confronto das meias-finais opôs Vergne ao líder do campeonato, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team). Entretanto, Evans enfrentou Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) na segunda meia-final. Apesar do forte desempenho de Hughes, um erro na sua volta permitiu a Evans terminar à frente e garantir o seu lugar na ronda seguinte.

Nos quartos de final, Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) e Wehrlein travaram uma batalha emocionante, com o alemão da Porsche a terminar na frente e Vergne enfrentou Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), mantendo o seu ritmo para passar às meias-finais. Os antigos companheiros de equipa Sam Bird (NEOM McLaren Formula E Team) e Evans enfrentaram-se, com Evans a sair vitorioso e a quebrar a série de derrotas nos quartos de final. Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) garantiu uma vitória contra Hughes, marcando a sua primeira vitória em duelos da época.

Na fase de grupos, Vergne continuou a sua impressionante forma, liderando o Grupo A juntamente com Wehrlein, Rowland e Günther. Jake Hughes liderou o Grupo B, seguido por Evans, Bird e Müller.

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E