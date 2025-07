Fórmula E: Mitch Evans coloca Jaguar na pole, Félix da Costa 17º

A cortina desta época da Fórmula E fecha este fim de semana com o E-Prix Marvel Fantastic Four London. Depois de vários meses de muita luta, o Campeão já é conhecido, Oliver Rowland (Nissan Formula E Team), mas ainda há títulos em disputa de Construtores e Equipas, sendo que a Porsche lidera entre as equipas (23 pontos à frente da Nissan) e construtores (7 pontos à frente da Nissan).

DS Penske e Jaguar podem matematicamente sonhar com a primeira posição geral, mas com poucas chances. Jaguar ainda pode lutar pelo segundo lugar no campeonato de construtores.

O final da Época 11 da Fórmula E termina com dois ePrix no ExCel de Londres, o primeiro mais logo, o último, amanhã, ambos a partir das 17h05.

Hoje, na qualificação, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) assegurou a pole. Antes da última corrida em Berlim, Evans só tinha pontuado uma vez, logo a abrir no Brasil, mas no fim de semana alemão venceu pela segunda vez este ano e foi quinto na segunda corrida, podendo agora, com a pole, dar mais uma alegria à Jaguar, nesta sua corrida em ‘casa’. António Félix da Costa parte da 17ª posição da grelha.

Filme da qualificação

No Grupo A da qualificação, Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) começou no topo da tabela de tempos com 1:08.955. Maximilian Günther (DS Penske) mantinha-se em segundo, perdendo brevemente essa posição para Dan Ticktum (Cupra Kiro), Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) era quarto.

Noi final, Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), Maximilian Günther (DS Penske), Nyck de Vries (Mahindra Racing) e Dan Ticktum (Cupra Kiro) passavam para a fase seguinte, com Cassidy sob investigação por um incidente envolvendo Nato.

No Grupo B, Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team), Stoffel Vandoorne (Maserati MSG Racing), Jake Hughes (Maserati MSG Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) passavam com António Félix da Costa (Porsche Formula E Team) a ficar pelo caminho.

Nos duelos dos quartos de final, Nyck de Vries (Mahindra Racing) bateu Maximilian Günther (DS Penske), Dan Ticktum (Cupra Kiro) fez o mesmo a Nick Cassidy (United Kingdom Jaguar TCS Racing), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) bateu Jake Hughes (Maserati MSG Racing) e Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team) suplantou Stoffel Vandoorne (Maserati MSG Racing).

Nas meias finais, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) bateu Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team) e Nyck de Vries (Mahindra Racing) derrotou Dan Ticktum (Cupra Kiro).

Na final, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) bateu Nyck de Vries (Mahindra Racing) por 0.174s com a diferença entre ambos a decidir-se apenas no derradeiro setor da pista, e assegurou a pole para a corrida de mais logo, às 17h05.