Fórmula E, Misano: Jake Hughes desqualificado

Jake Hughes, da NEOM McLaren Formula E Team, foi sofreu a desqualificação em Misano. Inicialmente posicionado para arrancar do quarto lugar na grelha de partida, Hughes foi agora relegado para o fundo da grelha na sequência de uma penalização.

A sanção resulta de uma infração aos regulamentos técnicos do Campeonato do Mundo de Fórmula E, especificamente relacionada com o facto do extintor de incêndio não estar armado durante a sessão de qualificação. Esta infração tem como consequência a desqualificação, deixando Hughes sem outra opção senão partir da parte de trás da grelha para a primeira corrida do fim de semana do E-Prix de Misano.

Hughes expressou o seu desapontamento com o resultado, mas apesar do contratempo, o piloto foi autorizado a participar na corrida, embora numa posição de partida menos favorável.

Como resultado, todos os pilotos que se qualificaram atrás de Jake Hughes sobem uma posição na grelha de partida, passando António Félix da Costa a largar do 13º posto, ao contrário do inicialmente previsto 14º lugar.