Fórmula E, Misano: Hughes na pole para a corrida 2; Félix da Costa arranca do fundo da grelha

Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) garantiu a sua terceira pole position no Campeonato do Mundo de Fórmula E, batendo no duelo na final da segunda qualificação do E-Prix de Misano o bicampeão Jean-Éric Vergne (DS Penske). Hughes estabeleceu um tempo de volta de 1:16.538s.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), depois de desclassificado ontem e perdido a vitória na primeira corrida do fim de semana, realizou uma última volta na qualificação do grupo A suficiente para ser apurado para a fase seguinte dos duelos, mas a sua volta foi apagada por exceder os limites de pista, numa decisão pouco comum este fim de semana por parte da direção de corrida.

Apesar de ter sido despromovido para o fundo da grelha por não ter o extintor de incêndio do seu carro armado durante a sessão de qualificação para a corrida de ontem, Hughes mostrou as suas capacidades ao conquistar a pole para a corrida 2. O seu colega de equipa Sam Bird vai partir de quinto, assegurando que ambos os carros da McLaren passaram para a fase dos duelos.

No Grupo A, Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) liderou a tabela de tempos, seguido por Robin Frijns (Envision Racing), Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) e Vergne. O piloto que herdou a vitória de ontem, após a desclassificação de Félix da Costa, Oliver Rowland (Nissan Formula E Team), falhou por pouco a passagem à fase seguinte, terminando em quinto neste grupo.

No Grupo B, Hughes teve um desempenho sensacional para garantir o melhor tempo, com Bird, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) e Stoffel Vandoorne (DS Penske) também a chegarem aos duelos.

Nos quartos-final, Muller saiu vitorioso contra o antigo companheiro de equipa Robin Frijns, enquanto Vergne progrediu após uma forte prestação, apesar de uma volta apagada de Nick Cassidy. Wehrlein garantiu o seu lugar ao derrotar Bird, e Hughes mostrou a sua resiliência ao ultrapassar Stoffel Vandoorne.

Nas meias-finais, Vergne enfrentou Nico Müller e superou-o, para garantir o seu lugar na final pela segunda corrida consecutiva. Entretanto, Hughes lutou com Pascal Wehrlein e manteve a sua impressionante forma para avançar para o último desafio, apesar de um momento de tensão na última curva.

No confronto final, Hughes manteve a vantagem no primeiro setor e, embora Vergne tenha reduzido a diferença no segundo, o piloto da McLaren acabou por conquistar a pole por mais de dois décimos de segundo.