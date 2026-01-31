Fórmula E, Miami:  Ticktum mais rápido no TL1; Félix da Costa 14.º

Por José Caetano

Dan Ticktum, no Porsche 9XX Electric da Cupra KIRO, foi o piloto mais rápido no treino livre 1 do programa do ePrix de Miami, a ronda 3 do Mundial de Fórmula E, com 2,32 km em 55,503 s, registo que confirma a rapidez do circuito no Estádio Hard Rock. O piloto britânico procura, ainda, os primeiros pontos da temporada, após as desistências em São Paulo e na Cidade do México, ambos na sequência de toques de adversários.

Na segunda posição da sessão, a 0,003 s de Tickum, classificou-se o compatriota Taylor Barnard, da DS Penske, enquanto o neerlandês Nyck de Vries, da Mahindra, conseguiu o terceiro melhor registo, a 0,135 do piloto da Cupra KIRO. O português António Félix da Costa, foi “apenas” o 14.º, com mais 0,509 s do que o britânico. E tanto a qualificação (14h40 em Portugal Continental, mais cinco horas do que em Miami), como o ePrix com 39 voltas (19h05) de sábado serão, seguramente, muito competitivas, a regra na Fórmula E, uma vez que só 0,755 s separam o mais rápido do mais lento (Norman Nato, da Nissan) no treino livre 1.

Félix da Costa, durante a sessão, ainda protagonizou incidente com Nick Cassidy, da Citroën Racing, o neozelandês que comanda o campeonato e venceu a ronda 2 da temporada, na Cidade do México – os monolugares tocaram-se quando os dois lutavam por posição em pista. “Não havia necessidade e podíamos tê-lo evitado, é verdade”, comentou o piloto português, que também procura os primeiros pontos do ano. António diz-se confiante para corrida que deve realizar-se sobre piso seco, embora exista previsão de chuva ligeira em Miami ao princípio da tarde. “O circuito é muito divertido, mas também curto, o que significa mais dificuldades. Mas ainda temos trabalho pela frente”, concluiu.

Na Fórmula E, nesta Época 12 (2025/26), Jake Dennis, piloto britânico da Andretti, ganhou no Brasil, e Nick Cassidy, neozelandês da Citroën, no México. E o segundo é o comandante do Mundial, com 40 pontos, mais quatro do que o primeiro e seis do que Oliver Rowland, o britânico da Nissan campeão em 2024-25.