Fórmula E, Miami: Taylor Barnard mais rápido no Treino Livre 2

Por José Caetano

Taylor Barnard, no DS E-Tense FE 25, protagonizou a volta mais rápida no treino livre 2 do ePrix de Miami, ronda 3 do Mundial de Fórmula E, percorrendo os 2,32 km do circuito com 14 curvas integrado no complexo no Estádio Hard Rock em 55,531 s. Na véspera, no treino livre 1, primeira posição para o compatriota Dan Ticktum, no Porsche 9XX Electric, com 55,503 s.

Barnard, 21 anos, piloto que ainda procura a primeira vitória no campeonato de monolugares elétricos, realizou esta volta com a potência máxima autorizada de 350 kW no DS E-Tense FE 25, superando o francês Jean-Éric Vergne, num Citroën ë-CX, o segundo mais rápido, por 0,090 s. António Félix da Costa, no Jaguar I-Type 7, realizou o sexto melhor tempo da sessão, a 0,230 s do britânico.

Na potência de corrida, de 300 kW, o português foi o mais rápido no Autódromo Internacional de Miami, circuito quer recebe a Fórmula E pela primeira vez, numa variante alternativa da pista com 5,412 km e 19 curvas inaugurada pela Fórmula 1 em 2022, com 56,861 s. Na segunda posição, a 0,020 s de António Félix da Costa, posicionou-se o alemão Maximilian Günther, o parceiro de Barnard na DS Penske.

Seguem-se a qualificação, às 14h40 de Portugal Continental (mais cinco horas do que em Miami) e o ePrix com 39 voltas (19h05).