Fórmula E, Miami: Nico Mueller faz a pole, Félix da Costa em terceiro

A Porsche festejou no final da qualificação para o E-Prix de Miami, com Nico Mueller a levar a melhor e a conquistar a pole, depois de um duelo com Felipe Drugovich, com o brasileiro estreante a conseguir a sua melhor prestação em qualificação, tendo inclusivamente eliminado António Félix da Costa nas meias-finais. O piloto português ficou com o terceiro lugar da grelha de partida, um excelente lugar para começar a prova.

O filme da qualificação

Com o céu nublado e alguma ameaça de chuva, pilotos e equipas preparavam-se para enfrentar a qualificação para o E-Prix de Miami. Lucas di Grassi começava a sessão com a certeza que ia perder três lugares por um toque em Mitch Evans no TL2.

Como habitualmente, começávamos com a fase de grupos com António Félix da Costa inserido no Grupo B.

Qualifying is next! 🔜 Here's how the groups will be split 👀#MiamiEPrix pic.twitter.com/P4UI7egnaV — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

No Grupo A, os pilotos iniciaram a sessão com um ritmo pouco entusiasmante, mais focados em aquecer os pneus para preparar as voltas finais que poderiam garantir uma vaga na fase a eliminar. Mais de metade da sessão foi passada em voltas de aquecimento e foi preciso esperar pelos quatro minutos finais para vermos as primeiras tentativas verdadeiramente rápidas.

Mortara and Buemi make contact during Qualifying 😬#MiamiEPrix pic.twitter.com/322kGOVeV2 — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

A primeira volta lançada de Di Grassi foi prejudicada pela desatenção de Oliver Rowland. Nick Cassidy instalou-se no topo, seguido de Nyck de Vries, Nico Mueller e Norman Nato. Sébastien Buemi também não viu Edo Mortara a aproximar-se, dando-se um toque algo violento que comprometeu o alinhamento do Mahindra de Mortara. Com a bandeira de xadrez a ser mostrada, Nato passou para o topo da tabela, seguido de Cassidy, de Vries e Mueller, o quarteto que garantiu o acesso à fase a eliminar. Buemi acabou por ser penalizado e a cair para o fim da grelha.

That's a wrap on Group A 👇 Norman Nato tops the session for @NISMO ⚡️#MiamiEPrix pic.twitter.com/KcB06crfqH — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

No Grupo B, a tendência foi idêntica, com as primeiras voltas a servirem sobretudo para aquecer os pneus e a primeira metade da sessão a ter poucos motivos de interesse. António Félix da Costa começou bem e instalou-se no primeiro lugar da tabela, seguido de Felipe Drugovich, Taylor Barnard e Joel Ericsson. Barnard superou o tempo do português e subiu ao comando quando faltavam dois minutos para o fim. A derradeira tentativa de Barnard terminou prematuramente com um erro, mas não foi suficiente para perder a liderança, que manteve até final, seguido de Félix da Costa, Ericsson e Drugovich.

Barnard fastest for Group B 💪 Up next: the Duel stages! Who will come out on top? 👀#MiamiEPrix pic.twitter.com/APdpMl8a4d — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Quartos de final

Nyck de Vries e Nick Cassidy eram a primeira dupla a enfrentar-se nos quartos de final, com o neerlandês a levar a melhor sobre o líder do campeonato.

No duelo Mueller vs Nato, o alemão da Porsche foi mis rápido e aproveitou o erro de Nato na última curva.

O terceiro duelo era entre Ericsson e Félix da Costa, no primeiro confronto entre ambos que deu um triunfo claro ao piloto luso.

O último confronto foi entre Drugovich e Barnard, com uma vitória surpreendente do brasileiro, por apenas uma milésima, frente ao favorito da DS.

Quarter Final 4 came right down to the wire! 🤯🫨 What a lap by @FelipeDrugovich for @AndrettiFE 👏#MiamiEPrix pic.twitter.com/HFlgO85eTM — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Meias-finais

O primeiro confronto das meias-finais teve como protagonistas de Vries a Mueller, ambos à procura de um lugar na final. Mueller conseguiu a vaga, com uma diferença e apenas 0,016 segundos.

O segundo duelo era entre AFC e Drugovich, num confronto falado em português, mas que sorriu a brasileiro, com o piloto de Cascais a ficar-se pelas meias-finais, conquistando o terceiro lugar da grelha.

Quarter Finals ✔️ Here's how the Semi Finals will stack up ⤵️#MiamiEPrix pic.twitter.com/JbAef6v2vq — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Final

Mueller e Drugovich eram os homens da final, que lutavam entre si pela pole. Drugovich tentou, mas foi Mueller a levar a melhor a fazer a pole para a corrida de mais logo com a corrida agendada para as 19h.

Excelente qualificação para Mueller, mas destaque para Drugovich, numa qualificação em que Jake Dennis a ficar longe dos primeiros lugres e o brasileiro, cada vez mais adaptado à sua nova realidade,a destacar-se. Félix da Costa também conseguiu um excelente terceiro lugar, que lhe abre boas perspetivas para a corrida de mais logo. O equilíbrio foi nota dominante com oito equipas diferentes no top 10. Destaque pela negativa para Di Grassi, penalizado por um erro no TL2 e Buemi, com uma falha dificil de entender a cair para o fim da grelha.