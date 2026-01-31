Fórmula E Miami, Félix da Costa: “Devo ter um alvo no carro”
Reportagem de José Caetano, em Miami
António Félix da Costa está a ter um começo de época repleto de azares. Nas três corridas feitas até agora, o piloto português não conseguiu ter ainda uma prova limpa, sem toques. Hoje em Miami, Felipe Drugovich falhou uma travagem e bateu com alguma violência no carro #13 da Jaguar. Na primeira corrida, Pepe Marti também se distraiu e destruiu a traseira do Jaguar de AFC.
Félix da Costa pagou um preço demasiado alto pelo azar que o tem acompanhado. Chegou a liderar a corrida e estava em excelente posição para lutar pela vitória ou, no mínimo, pelo pódio.
O triunfo de Mitch Evans acaba por ser um ponto positivo para a equipa, que precisava de um bom resultado. AFC também marcou os primeiros pontos do ano, um prémio de consolação demasiado pequeno para o andamento que o piloto demonstrou. Mas Félix da Costa já passou por momentos semelhantes e não tem medo do que lá vem. Mantem-se focado e determinado em regressar aos bons resultados:
Contact between Drugovich and da Costa 😬🫣#MiamiEPrix pic.twitter.com/FHemr7uiQV
— Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026
“Devo ter um deve ter um alvo na parte de trás do meu carro. Em três corridas acertaram-me em duas. Acho que fizemos um dia ótimo, um bom treino livre, uma boa qualificação, uma grande corrida até aquele momento. Tive muita sorte ainda assim. Apesar dos danos, o carro conseguiu chegar ao fim e consegui terminar em oitavo. Salvamos um bocadinho uns pontos, mas claramente longe de onde queríamos acabar.
Foi um dia muito positivo, um dia importante para a equipa. Estávamos a precisar de relançar o nosso campeonato e a esse nível foi um dia bom.
Já estive nestas posições antes na minha vida e sinceramente, é a mesma pizza. Hoje à noite é a mesma pizza. Quer que ganhe ou não é o mesmo método, o mesmo trabalho, a mesma mentalidade. As coisas vão mudar. É não desistir, continuar, sermos resilientes. Estamos muito rápidos, por isso, as coisas vão mudar e vai ser já, já”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI