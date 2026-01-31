Fórmula E Miami, Félix da Costa: “Devo ter um alvo no carro”

Reportagem de José Caetano, em Miami

António Félix da Costa está a ter um começo de época repleto de azares. Nas três corridas feitas até agora, o piloto português não conseguiu ter ainda uma prova limpa, sem toques. Hoje em Miami, Felipe Drugovich falhou uma travagem e bateu com alguma violência no carro #13 da Jaguar. Na primeira corrida, Pepe Marti também se distraiu e destruiu a traseira do Jaguar de AFC.

Félix da Costa pagou um preço demasiado alto pelo azar que o tem acompanhado. Chegou a liderar a corrida e estava em excelente posição para lutar pela vitória ou, no mínimo, pelo pódio.

MIAMI, FLORIDA – JANUARY 30: Antonio Felix da Costa of Portugal driving the (13) Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 7 on track during Practice, ahead of the Miami E-Prix, Round 3 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Miami International Autodrome on January 30, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Mark Sutton/LAT Images)

O triunfo de Mitch Evans acaba por ser um ponto positivo para a equipa, que precisava de um bom resultado. AFC também marcou os primeiros pontos do ano, um prémio de consolação demasiado pequeno para o andamento que o piloto demonstrou. Mas Félix da Costa já passou por momentos semelhantes e não tem medo do que lá vem. Mantem-se focado e determinado em regressar aos bons resultados:

Contact between Drugovich and da Costa 😬🫣#MiamiEPrix pic.twitter.com/FHemr7uiQV — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

“Devo ter um deve ter um alvo na parte de trás do meu carro. Em três corridas acertaram-me em duas. Acho que fizemos um dia ótimo, um bom treino livre, uma boa qualificação, uma grande corrida até aquele momento. Tive muita sorte ainda assim. Apesar dos danos, o carro conseguiu chegar ao fim e consegui terminar em oitavo. Salvamos um bocadinho uns pontos, mas claramente longe de onde queríamos acabar.

Foi um dia muito positivo, um dia importante para a equipa. Estávamos a precisar de relançar o nosso campeonato e a esse nível foi um dia bom.

Já estive nestas posições antes na minha vida e sinceramente, é a mesma pizza. Hoje à noite é a mesma pizza. Quer que ganhe ou não é o mesmo método, o mesmo trabalho, a mesma mentalidade. As coisas vão mudar. É não desistir, continuar, sermos resilientes. Estamos muito rápidos, por isso, as coisas vão mudar e vai ser já, já”.