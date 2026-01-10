Fórmula E, México: Volta anulada de Barnard dá pole a Buemi, Félix da Costa larga de 10º

Sébastien Buemi regressou ao topo da tabela, num duelo intenso com Taylor Barnard. É preciso regressar à temporada 9 para ver a última pole de Buemi, e esta surgiu de forma algo peculiar. Barnard ficou com o melhor tempo, mas um erro na saída da última curva atirou o carro para fora de pista. Ao exceder os limites de pista, Barnard perdeu a pole para Buemi. António Félix da Costa ficou-se pela fase de grupos, a apenas 0,012 seg de uma vaga nas meias-finais.

Fase de grupos

Assim que as luzes verdes se acederam, os pilotos do Grupo A foram imediatamente para a pista para dar as primeiras voltas desta sessão, numa altura que as temperaturas eram mais elevadas e permitiam um pouco mais de aderência face ao registado durante a manhã.

Félix da Costa estava inserido no Grupo A e verificava se estava tudo bem com o seu monolugar, depois de um problema técnico nos travões do carro, que o obrigou a perder muito tempo no Treino Livre 2.

Os primeiros seis minutos deram-nos apenas voltas de preparação, rodando-se no segundo 13, o que estava ainda muito longe dos tempos ideais. As primeiras voltas representativas eram feitas no segundo 6 com Jake Dennis, Nico Muller, Edo Mortara e Félix da Costa no top 4 que dava acesso às eliminatórias, com a distância do primeiro para o quarto a ser de apenas 0.131 seg.

Nas segundas tentativas, poucos melhoraram os seus registos. Dennis manteve o primeiro tempo (1:06.492), seguido de Mueller, Taylor Barnard e Mortara, com Félix da Costa a ficar a 0,012 seg. das eliminatórias. A dupla da Citroën, Nick Cassidy (com uma primeira volta apagada) e Jean-Éric Vergne também foram eliminados, tal como Norman Nato (Nissan).

Group A complete ✅ Jake Dennis tops the timing screens this time out ⏳@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/QcvfMXBNpM — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

À imagem do que aconteceu no Grupo A, o Grupo B começou com várias voltas de preparação e apenas a 3 minutos do fim começamos a ver as primeiras voltas rápidas. Dan Ticktum agarrou a primeira posição, mas foi rapidamente despromovido ao segundo posto, por Sébastien Buemi. Mitch Evans e Oliver Rowland completavam o top 4, com 0,320 seg. de diferença do primeiro para o quarto.

A segunda volta de Ticktum começou mal, com uma tangente à proteção da curva 1, arruinando o seu último esforço. Ninguém melhorou e Buemi ficou com o melhor tempo (1:06.325) seguido de Ticktum, Evans e Rowland, com Max Guenther e Pascal Wehrlein a ficarem de fora das eliminatórias.

Buemi on top for Group B! 💪 Next up the Duels 👀@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/Gmp3yVex9g — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Quartos de final

O primeiro duelo dos quartos de final seria entre Barnard e Muller, com Barnard a conseguir a passagem às meias-finais numa qualificação que não corria bem à Porsche.

O duelo entre Mortara e Dennis sorriu a Mortara, com Dennis, com alguma vantagem teorica a ficar pelo caminho.

Evans e Ticktum deram-nos mais um duelo renhido, com Evans a conseguir a passagem às meias-finais.

O último duelo dos quartos de final era entre Rowland e Buemi e depois de estar a perder 0,3 seg. no primeiro setor, conseguiu recuperar e passar à mmeia-final

Meias-finais

A primeira meia-final foi entre Mortara e Barnard, num duelo impressionante, decidido por 0,021 seg. com Barnard a recuperar muito tempo no final da volta enquanto Mortara cometeu um erro que beneficiou o piloto da DS.

Semi Final 1: Mortara 🆚 Barnard The young Brit takes it 👀@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/cTp0bRO36J — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

A segunda meia-final colocava, frente a frente, Evans e Buemi e o suíço tratou de garantir uma vaga na final.

Final

O último duelo da qualificação daria Barnard contra Buemi e, apesar de um grande susto no final da volta, Barnard fez o melhor tempo, com o jovem britânico da McLaren a mostrar mais uma vez todo o seu talento. No entanto, a volta foi anulada por exceder os limites de pista na saída da última curva e Buemi herdou a pole.

A dramatic end to Qualifying 🫨 Track limits in the final corner for Taylor Barnard will have him starting from P2 beside Buemi@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/AZU1K3XG96 — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

É um regresso aos bons velhos tempos de Buemi, que há muito estava arredado do topo. Barnard voltou a provar que é um dos pilotos mais rápidos da atualidade na Fórmula E. Do lado da Jaguar, Evans conseguiu o quarto lugar, atrás do Mahindra de Mortara, mas Félix da Costa não teve a mesma sorte e vai largar de 10º, o que lhe permitirá certamente recuperar posições. A surpresa foi a Porsche com Muller a ficar em quinto e Wehrlein em 11º. Numa pista onde as unidades motrizes Porsche são habitualmente fortes, hoje não evidenciaram a velocidade esperada.

A corrida está agendada para as 20:05.

Foto capa: Fórmula E