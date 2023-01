Fórmula E México, TL2: Pascal Wehrlein termina treino na frente, Félix da Costa em nono | AutoSport

A segunda sessão de treinos para o E-Prix da Cidade do México já está nos livros. Numa sessão matutina, com temperaturas pouco agradáveis, os pilotos foram para a pista e prepararam o resto do dia de hoje. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi o mais rápido desta sessão.

Assim que as luzes verdes se ligaram no final da via das boxes, a grande maioria dos pilotos foram para a uma pista ainda algo fria, dada a hora a que o treino aconteceu no México (7:30 da manhã), com o sol ainda baixo. A temperatura da pista era 6ºC o que dificultava o aquecimento dos pneus.

Sam Bird (Jaguar TCS Racing) tratou de se colocar no topo da tabela, com 300kW, mas foi destronado por René Rast (Neom McLaren Formula E Team). Os tempos começaram a cair de forma vertiginosa e em pouco mais de uma volta passamos do segundo 21 para o segundo 16. A sessão de Sam Bird terminou mais cedo, com um problema no seu Jaguar, o que motivou bandeiras amarelas, isto quando tínhamos apenas 5 minutos de treino, numa altura em que António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) passou para o topo da tabela de tempos. Bird conseguiu regressar às boxes, mas a sua sessão ficou irremediavelmente afetada.

Wehrlein passou pelo topo da tabela, para ser destronado por Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), que liderava a meio da sessão. Três minutos depois, Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), que já tinha tido problemas, não evitou a saída de pista na última curva e danificou a roda traseira esquerda, terminando prematuramente a sua sessão. As equipas foram acumulando voltas e perto do fim Sérgio Sette-Câmara (NIO 333 Racing) passou para a frente da sessão, com a NIO333 a ganhar força a cada volta. Mas o “reinado” de Sette-Câmara foi curto, com Wehrlein a tirar 0.01 seg ao tempo do brasileiro. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) passou temporariamente para a frente, mas o seu tempo foi anulado por exceder os limites de pista. A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois, Pascal Wehrlein manteve o primeiro lugar e ficou com o melhor tempo da sessão. Jean-Éric Vergne (DS Penske) ficou com o segundo registo, seguido de Sette-Câmara, Mitch Evans, e Stoffel Vandoorne (DS Penske). Félix da Costa ficou com o nono tempo, a dois décimos do colega de equipa.

Mais uma vez, a DS Penske parece muito forte e é a favorita à vitória na corrida de hoje, mas a McLaren e a Avalanche Andretti deram bons sinais, tal como a Porsche que conseguiu um bom treino. Uma das grandes surpresas é a NIO e este ano poderá ser um caso sério.

Segue-se a qualificação às 15:40, com a corrida agendada para as 20:00.

Resultados AQUI