Fórmula E, México – Sébastien Buemi: “Devia ter aceitado ficar em segundo lugar”

Sébastien Buemi é uma das referências da Fórmula E. É um dos pilotos com mais provas feitas (145), um dos pilotos com mais vitórias (14) e neste fim de semana igualou Jean-Éric Vergne no topo da tabela dos pilotos com mais pole positions. Mas no arranque da corrida, cometeu um erro inacreditável.

Buemi tem andado algo arredado dos primeiros lugares. A sua última vitória aconteceu na época passada, no Mónaco, mas foi o ponto alto de uma época com muitos baixos e alguns altos. Desde que ingressou na Envision que as oportunidades de brilhar tem escasseado, muito longe das primeiras épocas em que foi um dos mais fortes.

Neste fim de semana, na Cidade do México, voltou a sentir bom andamento no carro e traduziu isso numa pole (graças ao tempo apagado a Taylor Barnard). Mas a posição privilegiada de pouco serviu.

No entanto, na largada da corrida, Buemi teve uma saída menos eficaz e, ao tentar defender a posição frente a Barnard, da DS Penske, falhou a travagem para a Curva 1, acabando por cair para o fundo do pelotão. O erro revelou-se decisivo para o seu resultado final.

A dramatic start in Mexico City 😬 Buemi goes deep and loses his lead into Turn 1@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/wYNVsC0fvZ — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Apesar de ter recuperado até ao sexto lugar, uma paragem nas boxes motivada por um furo lento retirou-lhe qualquer hipótese de pontuar na corrida, somando apenas três pontos pela pole position. Ainda assim, o campeão da Temporada 2 destacou o fim de semana como encorajador, sublinhando que não se recordava de ter tido um carro tão competitivo nos últimos anos.

“Tive um arranque lento e não o consegui ver bem – ele estava um pouco no meu ponto cego. Não quis ceder a posição porque não é fácil ultrapassar. Em retrospetiva, devia ter aceitado ficar em segundo lugar. O arranque foi pior e não havia muito a fazer. Devia ter aceite o P2. Paguei um preço alto, foi um erro disparatado. Há muito tempo que não me lembro de ter tido um ritmo tão forte. Por isso, custa aceitar sair daqui apenas com três pontos. Agora temos de seguir em frente. Não significa que vamos ser sempre tão fortes, mas é um bom sinal. Vamos continuar a pressionar e aprender com os erros.”

Foto: Fórmula E