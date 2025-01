Fórmula E, México: Porsche regressa a uma pista onde se dá bem

Depois de uma dramática primeira corrida, a Fórmula E regressa às pistas e a Cidade do México é o palco da segunda jornada do campeonato.

O que aconteceu na corrida anterior?

A primeira corrida do ano foi caótica, com largada interrompida, Safety Cars, duas bandeiras vermelhas e até um carro capotado. No fim, Mitch Evans venceu após largar da última posição, aproveitando o caos. António Félix da Costa ficou em segundo, lutando pela vitória e ganhando vantagem sobre o companheiro de equipa. Taylor Barnard, da McLaren, completou o pódio, numa prova com oito abandonos.

Mitch Evans brilhou com uma recuperação épica, surpreendendo a todos. António Félix da Costa teve um forte início de temporada, afastando o histórico de arranques difíceis. Taylor Barnard conquistou um pódio na sua primeira temporada completa, apesar de um Drive Through, assim como Sam Bird, que terminou em quarto. Destaque também para o novo Attack Mode, que ativa a tração integral e torna os carros cerca de dois segundos mais rápidos nesta pista, revolucionando a dinâmica da corrida e possibilitando recuperações impressionantes, como a da Jaguar.

Qual o palco para esta corrida?

A pista de Fórmula E da Cidade do México, introduzida em 2016, é uma das mais rápidas do calendário, utilizando o circuito do Autódromo Hermanos Rodriguez. A corrida começa na reta tradicional, levando à Curva 1, um ponto forte para ultrapassagens. Depois de uma rápida Curva 2 e de uma Curva 3 que quebra à esquerda, o circuito apresenta uma sequência técnica de quatro curvas.

Um gancho nas Curvas 6 e 7 acrescenta complexidade antes de uma reta que conduz a uma chicane. A pista passa então pela icónica secção do estádio Foro Sol antes de sair pela lendária curva Peraltada para um sprint final até à meta.

Quem são os favoritos?

Historicamente, a pista favorece a Porsche. Se nos primeiros anos da Fórmula E a Audi destacou-se na cidade do México, nos últimos anos, as unidades motrizes Porsche têm se evidenciado. Pascal Wehrlein venceu em 2022 e 2024 e foi ao pódio em 2023, ano em que Jake Dennis venceu, também com unidades motrizes Porsche. Lucas di Grassi e Wehrlein são os pilotos com mais vitórias (duas cada). A dinâmica da primeira corrida do ano mostrou que os suspeitos do ano passado se mantêm como os principais candidatos. Jaguar e Porsche parecem estar fortes, mas com uma corrida tão confusa, é preferível ver mais uma corrida e entender quem realmente se pode destacar ou não nestas primeiras jornadas do ano.

E António Félix da Costa?

O piloto português começou o ano da melhor forma. Um pódio que veio na altura certa, para espantar os fantasmas dos arranques de temporada falhados. Com este resultado, ganha confiança e começa com 19 pontos de diferença para o seu colega, Wehrlein que, devido ao capotamento na corrida 1, acabou com os três pontos da qualificação. São pequenos pormenores que podem fazer a diferença mais adiante quando a equipa tiver de apostar num piloto para a luta pelo título. Félix da Costa voltou a não se dar bem na qualificação, o que pode ser um sinal de que algumas fragilidades do ano passado ainda se sentem nesta temporada. Sem boas performances nas qualificações, é muito mais complicado conseguir bons resultados. Mas o novo Attack Mode, com a tração integral, muda tanto a corrida que as recuperações parecem agora mais fáceis de operar. Veremos se, tivermos uma corrida menos caótica no México, se o cenário se confirma.

Horários

6ª feira

23h00 – 1ª sessão treinos livres (DAZN 1)

Sábado

13h30 – 2ª sessão treinos livres (DAZN 3)

15h40 – Qualificação (DAZN 3)

20h00 – Corrida (DAZN 3 e Eurosport 2)