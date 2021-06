Formula E, México: Porque a Porsche foi desclassificada? | AutoSport

Pascal Wehrlein voltou a viver o mesmo pesadelo no México. O piloto alemão fez tudo bem, liderou a prova de fio a pavio, mas perdeu o direito de festejar o primeiro lugar porque no início da prova faltou… uma declaração.

As equipas têm de informar o departamento técnico da FIA qual o conjunto de pneus que vai usar na corrida. Essa comunicação tem de ser feita por meios eletrónicos até 10 minutos antes do começo da prova.

A Porsche não declarou os seus pneus de corrida e, consequentemente, não cumpriu o artigo 35.6 do regulamento desportivo, que estipula que “quando o sinal de 10 minutos é mostrado, os números de identificação dos pneus montados, ou que serão montados, e utilizados em cada automóvel devem ter sido declarados ao delegado técnico da FIA através do portal dedicado”.

Segundo o responsável da Porsche a identificação dos pneus foi colocada no dito portal, mas faltou carregar no botão “enviar”.

Ambos os carros Nissan e.dams de Oliver Rowland e Sebastien Buemi foram também desclassificados da Puebla E-Prix exatamente pela mesma razão relacionada.

As sanções são distintas da pena que foi aplicada a Stoffel Vandoorne após ele ter assumido a pole position para a primeira E-Prix de Valência em Abril. Nessa ocasião, a sua equipa Mercedes EQ digitou incorretamente um número de série do pneu no passaporte, acrescentando um dígito.

No final do dia em Puebla, Wehrlein não poupou nas palavras e usou as redes sociais para dizer o que lhe ia na alma:

“Hoje deveria ter sido um dia fantástico para nós. A Pole Position e uma vitória dominante na Corrida. Mas fomos desclassificados por não termos declarado o conjunto de pneus antes da corrida. A propósito, também 3 outros pilotos.

Eu compreenderia uma penalização se algo fosse ilegal ou se ganhássemos uma vantagem por fazer algo não correto, mas não por uma formalidade. Apoio totalmente a minha equipa e hoje fizemos um trabalho fantástico. Se é tão importante saber qual dos 3 conjuntos que estamos a utilizar para a corrida podem ir verificá-los na grelha durante a meia hora em que os pneus são montados no carro. É uma pena que todo o trabalho árduo e preparação de tanta gente seja colocado no lixo por uma formalidade. Dói e como explicar isso aos fãs e aos espectadores?

Há multas dadas por coisas mais duras e eu ficaria mais do que feliz em pagá-las do meu próprio bolso. Essa é a minha opinião e não vou dizer meias palavras, mesmo que algumas pessoas possam não gostar. Amanhã vamos de novo. Nós não desistimos! Obrigado por tantas mensagens que significa muito.”