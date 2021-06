Fórmula E, México: Pascal Wehrlein lidera toda a corrida, mas Lucas di Grassi vence e Félix da Costa foi sexto | AutoSport

Um final de corrida surpreendente e inesperado. A história repetiu-se no México e depois de liderar a corrida toda, Pascal Wehrlein perdeu a vitória no final, por uma desclassificação devido a infração técnica. Lucas di Grassi foi o vencedor na dobradinha da Audi.

Oliver Rowland, que era segundo, arrancou mal e caiu para 14º enquanto Félix da Costa conseguiu subir até ao nono posto, num bom arranque do português. Wehrlein aproveitou bem o primeiro lugar e instalou-se na frente do pelotão, sem problema.

After six weeks away, WE GO GREEN IN PUEBLA! ⚡️



It's not the start @oliverrowland1 would have hoped for 😞





🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix

A corrida de Nick Cassidy acabou mais cedo com o piloto da Virgin a aparecer com o lado dianteiro direito do carro completamente destruído depois de falhar a entrada numa curva, o que obrigou à entrada do Safety Car de Bruno Correia.

Tínhamos na frente Pascal Wehrlein, Max Gunther, Jake Dennis, Jean-Éric Vergne e Edoardo Mortara.

Sebastien Buemi foi penalizado com um Stop & Go por troca de caixa de velocidade e unidade motriz, uma penalização semelhante à dos homens da Dragon Penske por terem violado os selos dos inversores dos carros da equipa americana.

No recomeço da prova foram retirados 6 kw de potência aos carros, e não vimos mudanças com as posições a manterem-se inalteradas.

Wehrlein foi o primeiro a ir ao Attack Mode, caindo para terceiro, atrás dos homens da BMW. O piloto da Porsche tratou de passar Dennis pouco depois, subindo ao segundo lugar, tentando alcançar Gunther. Lucas Di Grassi tentava subir na tabela e passou Alexander Sims, subindo à sexta posição, com Sims a ficar à mercê de René Rast e Félix da Costa. Gunther perdeu um pouco mais de tempo no Attack Mode e caiu para quarto lugar, atrás de Vergne. Com a entrada de Rast no AM, Félix da Costa era sétimo, numa boa recuperação, à imagem de Sam Bird que já era 11º. Félix da Costa caiu para 12º ao passar no AM mas a ativação falhou e o português foi obrigado a ir de novo à zona de ativação, caindo para 15º.

Wehrlein mantinha-se na frente com uma boa margem. Pouco depois Vergne bateu contra as proteções da pista, tocado por Sims, deitando por terra as hipóteses de um bom resultado. Félix da Costa tinha já regressado aos pontos, sendo décimo, quando faltavam 22 minutos para o fim da prova.

The incident that brought @JeanEricVergne's race to an end… 💔







🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix

Nesta fase os pilotos em destaque eram Mitch Evans e Sam Bird, que largaram atrás de Félix da Costa e eram agora quinto e oitavo, respetivamente. Mas a corrida terminou mais cedo para Bird que na saída do AM sofreu um toque que danificou de forma terminal o seu monolugar, obrigando à entrada do Safety Car.

The moment between @sambirdofficial and @alexlynnracing that brought out the safety car, and ended Bird's race…







🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix

O Safety car saiu da pista quando faltavam 12 minutos para o fim e nesta fase Wehrlein mantinha a liderança. O alemão da Porsche afastou-se da dupla da BMW, defendendo a sua liderança da melhor forma, mas o race control anunciou que Wehrlein estava sob investigação por causa de uma infração técnica, com uma penalização a pairar sobre o carro #99 com o outro carro da Porsche e os dois carros da Nissan na mesma situação.

Na frente, Dennis passou para a frente de Gunther, tentando abrir alguma distância para poder ir ao AM sem perder muito, com a BMW a tentar colocar os dois carros no pódio. A tentativa da BMW complicou-se pois Dennis caiu para sétimo e Gunther perdeu lugar para Edo Mortara e Lucas di Grassi, numa altura em que Félix da Costa era sexto, com Dennis a pressionar o português. As lutas intensificaram-se, mas a corrida piorou para Félix da Costa que falhou uma travagem e caiu para oitavo, não perdendo tanto quanto poderia ter perdido, ficando no entanto sob pressão de Stoffel Vandoorne que saiu do fundo da tabela e era agora nono, numa grande corrida de recuperação.

Na frente Mortara não tinha argumentos para segurar Di Grassi, com o brasileiro a subir para segundo e com Rast a tentar imitar o seu colega de equipa, o que aconteceu pouco depois, com Rast a passar por Mortara na penúltima volta.

No final, golpe de teatro, a Porsche foi desclassificada, o que entregou a vitória a Lucas di Grassi e à Audi, com René Rast em segundo e Mortara em terceiro. Félix da Costa foi sexto e subiu assim ao segundo lugar do campeonato.