Fórmula E, México: Pascal Wehrlein lidera TL2

Pascal Wehrlein foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres (FP2) do E-Prix da Cidade do México, numa jornada marcada pela homenagem da Porsche aos seus 75 anos de história, com uma pintura especial prateada.

O alemão, que já venceu por duas vezes na capital mexicana, registou o melhor tempo da sessão com 1m05.141s, superando Sébastien Buemi por 0,160 segundos. Taylor Barnard, da DS PENSKE, terminou em terceiro, seguido de Nico Müller, em quarto, ao volante de um Porsche. O líder do campeonato, Jake Dennis, fechou o top cinco para a Andretti, numa corrida em que a equipa celebrou a sua 150.ª participação na Fórmula E.

A sessão arrancou às 07h30 locais no Autódromo Hermanos Rodríguez, com temperaturas mais baixas do que no dia anterior, o que reduziu a aderência em pista. Antonio Félix da Costa enfrentou um problema no sistema de travagem eletrónico e foi obrigado a abandonar temporariamente o carro da Jaguar TCS Racing para reparações.

Dan Ticktum protagonizou um pião com o CUPRA KIRO, enquanto o seu colega de equipa, Pepe Martí, teve dificuldades técnicas que o impediram de sair da garagem durante toda a sessão.

Jake Dennis recebeu uma reprimenda por patinar na saída das boxes, uma infração que, segundo as novas regras da FIA, poderá resultar em penalizações na grelha se se repetir durante a qualificação ou a corrida.

A cerca de 15 minutos do final, Buemi liderava com 1m05.301s, já com tempos mais rápidos do que na primeira sessão de treinos. Contudo, nos instantes finais, Wehrlein conseguiu melhorar a marca e garantir o melhor registo da TL2. Nick Cassidy e Lucas di Grassi foram ainda referenciados por um incidente após o término da sessão.

Segue-se a qualificação, às 15:40.

Foto capa: Fórmula E

Resultados AQUI