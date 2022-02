Fórmula E, México: Pascal Wehrlein fez a pole, Félix da Costa em quinto | AutoSport

A Porsche está forte e Pascal Wehrlein provou-o na qualificação, com a pole para a corrida de mais logo. A marca alemã tem mostrado grande ritmo neste fim de semana e tem aqui uma nova oportunidade de vencer no México. António Félix da Costa foi quinto nesta sessão e também mostrou potencial para um excelente resultado.

Grupo A

Sérgio Sette Câmara foi o primeiro a ir para a pista e, por conseguinte, o primeiro a fazer uma volta rápida, mas o tempo não foi o melhor, ficando no segundo oito, quando os melhores tempos nos treinos livres tinham ficado no segundo sete. No final das primeiras tentativas, tínhamos André Lotterer, Edo Mortara, Jean-Éric Vergne e Oliver Rowland nos quatro primeiros lugares, que davam acesso à fase de duelos. Max Gunther tratou de entrar no top 4, pouco depois de Stoffel Vandoorne ter perdido ligeiramente o controlo do seu carro, arruinando a sua tentativa. Lucas Di Grassi, Sebastien Buemi não estavam muito longe dos primeiros lugares enquanto Oliver Askew continuava com problemas no seu carro.

Nas derradeiras tentativas as lutas foram intensas na busca pelos melhores tempos. Vandoorne conseguiu um lugar no top 4, atrás de Vergne, Mortara e Lotterer que se manteve na frente do grupo.

Grupo B

No Grupo B íamos ter em ação António Félix da Costa que tinha liderado o segundo treino livre do dia. Nick Cassidy começou ao ataque e Antonio Giovinazzi ficou perto da marca do piloto da Envision Racing. Mitch Evans melhorou a marca de Cassidy e pouco depois foi Nyck de Vries a passar para o topo da tabela. Pascal Wehrlein também esteve brevemente no topo, mas Félix da Costa tratou de se colocar no primeiro posto, num grupo que estava animado. Quando faltavam cinco minutos para o fim da sessão, tínhamos AFC na frente, seguido de Robin Frijns, Wehrlein e Alex Sims, com De Vries, Evans, Bird e Cassidy perto de conseguir a desejada vaga no top 4.

A sessão rapidamente se aproximou do final e os pilotos iam para as tentativas finais.Wehrlein colocou o seu Porsche no topo, melhorando a marca de Félix da Costa por 0.021 seg. Frijns e de Vries foram os outros dois pilotos que conseguiram vaga na fase de duelos.

Duelos

O primeiro duelo dos quartos de final seria entre André Lotterer vs Nyck de Vries, num duelo que nos deu um novo recorde de pista, com Lotterer a ficar com o tempo de 1:07.103, fazendo menos 0.2 seg. que o piloto da Mercedes.

Seguiu-se o segundo duelo que opôs Robin Frijns a Edo Mortara. Frijns cometeu um ligeiro erro no arranque da volta e Mortara foi claramente o melhor, ficando 0.4 seg. à frente do seu adversário.

O terceiro duelo foi entre Vergne contra Félix da Costa, os dois DS Techeetah. O português começou muito bem a volta, no entanto o francês recuperou terreno e ficou a frente do português por 0.011 seg no final do duelo.

O último duelo foi entre Vandoorne e Wehrlein. O piloto da Porsche foi muito mais rápido que o piloto da Mercedes e conseguiu com facilidade um lugar nas meias-finais.

Passavam as meias finais Lotterer que enfrentaria Mortara e Vergne que iria lutar com Wehrlein. Nesta fase os pilotos da Porsche eram os favoritos a conquistar a pole. O duelo entre Lotterer e Mortara foi entusiasmante, com Mortara a começar muito bem, mas Lotterer foi recuperando terreno mas foi mesmo Mortara a conseguir um lugar no desejado duelo. Na luta entre Wehrlein e JEV, o equilíbrio também foi grande, Wehrlein começou melhor, perdeu terreno mas no final conseguiu um lugar no duelo final, batendo novamente o recorde de pista (1:07.035).

No duelo final tínhamos então Wehrlein vs Mortara, com o líder do campeonato a lutar contra o piloto da Porsche, equipa que estava a mostrar grande competitividade nesta pista. O fim da volta de Mortara assustou, com o suiço a perder o controlo do carro, sem consequências de maior, mas Wehrlein, que estava fortíssimo, aproveitou e conquistou com facilidade a pole.

Destaque claro para a Porsche que, como é habitual no México, se tem mostrado muito competitiva. Será desta que Wehrlein “mata o borrego” e consegue vencer no México, depois de nas duas primeiras tentativas ter falhado por pouco. Cuidado com Lotterer que também parece em forma. Mortara continua a mostrar boa forma e o erro não foi motivado por estar a arriscar em demasia. Mas o líder do campeonato está forte. A DS está a dar neste fim de semana um sinal de que está a recuperar do mau fim de semana de Diriyah. Félix da Costa larga de quinto, um lugar abaixo do seu colega de equipa. Destaque negativo para a Jaguar que não conseguiu um bom resultado nesta qualificação, tal como a Avalanche Andretti.

A corrida está agendada para as 22h, e pode votar no fanboost AQUI