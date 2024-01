Fórmula E, México: Pascal Wehrlein conquista a primeira pole position do ano | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) conquistou a primeira pole position da 10ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, batendo Sébastien Buemi (Envision Racing) no duelo final da sessão de qualificação do E-Prix da Cidade do México, num confronto Porsche vs Jaguar pelos primeiros três pontos da época e pela primazia na grelha de partida. O piloto alemão alcançou o registo de 1:13.298s na volta do duelo final, tendo marcado melhores tempos nos dois primeiros setores, com uma vantagem suficiente para gerir na fase final da volta. Em 2023, Pascal Wehrlein ficou em segundo lugar na Cidade do México, enquanto em 2022 venceu a corrida.

António Félix da Costa, companheiro de equipa de Wehrlein na TAG Heuer Porsche Formula E Team, não conseguiu apurar-se para a fase dos duelos, tendo ficado de fora dos quatro primeiros lugares da tabela de tempo do grupo B que disputou, largando do 16º posto da grelha de partida.

Os primeiros pilotos em ação na qualificação foram Norman Nato, Stoffel Vandoorne, Dan Ticktum, Robin Frijns, Sam Bird, Jehan Daruvala, Nick Cassidy, Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara e Sacha Fenestraz.

Norman Nato ficou sob investigação do Colégio de Comissários Desportivos por excesso de potência ainda na fase de qualificação do grupo A, tendo-lhe sido apagado o tempo da volta anterior.

Passaram para a fase seguinte, Frijns, Vandoorne, Cassidy e Wehrlein, que liderou a tabela de tempos deste grupo por alguns instantes.

No grupo B, onde constavam os dois pilotos que tinham alcançado os tempos mais rápidos em ambos os treinos livres – Jake Hughes e Mitch Evans – inclua ainda Jake Dennis, Jean-Éric Vergne, Sérgio Sette Câmara, Sébastien Buemi, Maximilian Günther, Nico Müller, António Félix da Costa, Nyck de Vries e Oliver Rowland.

Dennis, Evans, Sette Câmara e Hughes passaram para os quatro primeiros lugares a meio da fase de qualificação do grupo, mas no final foi Günther o mais rápido e conseguindo o apuramento para a fase seguinte, com a companhia de Hughes, Buemi e Evans.

António Félix da Costa ainda melhorou o seu registo na derradeira volta da fase de grupos, baixando de 1:14.490s para os 1:13.982s, mas não foi o suficiente para reservar uma vaga para a fase seguinte.

Seguiram-se Vandoorne e Cassidy para a primeira fase a eliminar. Nick Cassidy venceu o seu primeiro duelo enquanto piloto oficial da Jaguar levando a melhor sobre Vandoorne, enquanto no segundo de quatro duelos, Wehrlein bateu Frijns de forma esmagadora. Entre Buemi e Hughes, a vantagem foi do piloto da Envision Racing. O último piloto apurado para as meias-finais foi Evans, que deixou pelo caminho Günther.

O primeiro dos dois duelos agendados para a fase seguinte aconteceu entre Cassidy e Wehrlein, com o piloto da Porsche a bater o homem da Jaguar, com Buemi a juntar-se a ele na final, depois de deixar para trás Evans. Os principais protagonistas dos treinos foram ficando para trás e com alguma surpresa, Wehrlein e Buemi iriam discutir a primeira pole position da 10ª temporada da Fórmula E.

(em atualização)

Foto: Simon Galloway/Fórmula E