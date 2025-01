Fórmula E, México: Oliver Rowland vence, Félix da Costa lidera o campeonato

Depois da caótica corrida de São Paulo, uma prova um pouco mais calma, mas com algumas surpresas ainda assim. Oliver Rowland venceu o E-Prix do México, comprovando a boa forma da Nissan. O britânico aproveitou um Safety Car e um Attack Mode que aconteceram na hora certa para conseguir a vitória. Depois de liderar parte da corrida, António Félix da Costa conseguiu o segundo pódio consecutivo desta temporada, com um segundo lugar, à frente do colega de equipa, Pascal Wehrlein. Jake Dennis foi o quarto classificado, à frente de Jean-Éric Vergne.

Depois de uma qualificação em que a Porsche se destacou, com a pole de Pascal Wehrlein e o segundo posto de António Félix da Costa, o muito público que preencheu as bancadas do Autódromo Hermanos Rodriguez assistiram à segunda corrida da temporada 2025.

O favoritismo estava do lado da Porsche, que se tem dado muito bem neste traçado, e que demonstrou isso mesmo na qualificação. A chuva que caiu durante a noite não parecia ameaçar à hora do arranque da corrida e com a pista seca, esperava-se que os pilotos não voltassem a ter problemas com a aderência da pista.

How we line up for the @Hankook_Sport #MexicoCityEPrix 🇲🇽 — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

No arranque da corrida, Félix da Costa largou bem, mas Wehrlein conseguiu segurar a liderança. Foi uma largada sem grandes incidentes, com Wehrlein a liderar, seguido de AFC e Jean-Éric Vergne, que foi ultrapassado por Oliver Rowland na segunda volta.

Dan Ticktum foi vítima de um ligeiro toque na primeira volta, obrigando o britânico a ir as boxes. Taylor Barnard foi o primeiro a ir ao Attack Mode (AM), logo na quarta volta. Uma volta depois, Rowland iniciou o ataque a Félix da Costa, com o português a defender-se com mestria, numa fase em que mais pilotos iam ao AM, mesmo com o pelotão ainda muito compacto.

🟢 WE GO GREEN IN MEXICO CITY 🟢 Wehrlein holds off teammate da Costa into turn 1 to keep his position. @Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/UTfg1k24eT — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

A luta pelo segundo lugar durou várias voltas, com AFC a manter a posição, apesar dos ataques de Rowland, com Vergne sempre atento ao que poderia acontecer, com Jake Dennis a fechar o top 5.

No final das dez primeiras voltas, tínhamos uma corrida com poucas mudanças de posições nos lugares da frente e com o pelotão ainda muito junto. As lutas na frente começavam a aquecer mais um pouco, sempre com Vergne e Rowland, já com AFC com alguma margem. Os homens da frente começavam a ir ao AM, com Jake Dennis a passar na zona de ativação, sem perder o quinto lugar para o seu colega, Nico Muller, que conseguiu subir várias posições depois da ativação do AM. Wehrlein foi ao AM e conseguiu manter o lugar, mas instalou-se alguma confusão nos lugares da frente e Félix da Costa caiu para o quinto posto.

Oliver Rowland sends it down the inside onto the start-finish straight 💪 Can the Porsche drivers' hold off the rest of the pack?@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/qT9Wz0onGL — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

Na volta 16, Dennis atacava Wehrlein, com sucesso, na mesma volta em que Félix da Costa foi ao AM, mantendo o quinto posto. O português recuperou várias posições e colou-se a Wehrlein, passando-o pouco depois. Seguiu-se Dennis, com AFC a assumir a liderança da corrida. Na volta 20, Félix da Costa liderava, seguido de Dennis e Wehrlein, com os dois Porsche com mais energia, face à concorrência.

Wehrlein voltou ao AM e iniciou o contra-ataque, tendo caído para a quinta posição na ativação do AM. Na frente, AFC controlava a corrida. Na volta 22, o português foi ao AM pela última vez, caindo para segundo. Rapidamente o piloto da Porsche regressou à liderança, seguido de Wehrlein, Dennis e Muller, já todos com os dois Attack Mode usados.

Na volta 25, AFC liderava, com 0,7 décimos de vantagem para Wehrlein, com as unidades motrizes Porsche a mostrar vantagem face à concorrência.

Na volta 29 vimos dupla amarela, com um Kiro de David Beckmann a ficar parado depois de um toque com Zane Maloney, com o Safety Car a entrar em pista para remoção do carro. Félix da Costa estava na frente, mas, com Mitch Evans, em oitavo, ainda com quatro minutos de AM para usar, podia operar mais uma recuperação, à imagem do que aconteceu no Brasil. O Safety Car entrou pouco depois. Rowland aproveitou para subir ao terceiro lugar, ainda com AM ativado. Rowland também conseguiu passar AFC. Mas o golpe de teatro deu-se pouco depois, com Mitch Evans a não evitar um toque no muro.

Nesta fase a ordem era Rowland, Félix da Costa, Wehrlein, Dennis e Vergne. A intervenção do Safety Car foi rápida e Félix da Costa tinha três voltas para tentar a vitória. Rowland manteve a liderança nas primeiras curvas, com a pressão de AFC e mais atrás, Dennis atacava Wehrlein. Félix da Costa tinha mais energia que Rowland e podia atacar mais, mas o piloto da Nissan defendia-se bem.

O final da corrida chegou pouco depois e Rowland carimbou a vitória, a sua quarta vitória na Fórmula E. Félix da Costa foi segundo e Wehrlein foi terceiro. Dennis e Vergne completaram o top 5.

Com este resultado, Félix da Costa é o novo líder do campeonato, depois de dois segundos lugares. Para quem queria espantar os fantasmas dos maus arranques, parece que esses já estão bem longe. Excelente arranque do piloto luso, com a Porsche a mostrar mais uma vez que é a referência.