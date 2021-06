Fórmula E, México: Oliver Rowland faz a pole, Félix da Costa é 22º | AutoSport

Oliver Rowland foi o homem mais rápido da segunda qualificação em Puebla, no México. O piloto da Nissan fez a pole e largará da primeira posição, com a companhia de Pascal Wehrlein na primeira linha. António Félix da Costa largará de 22º.

A qualificação começou com os quatro grupos que definiam os seis mais rápidos que iriam à Superpole. Tal como ontem, os pilotos do grupo 1 foram para a pista muito tarde e muito juntos, o que levou a lutas pela melhor posição o que inevitavelmente prejudicou a performance dos pilotos. Stoffel Vandoorne foi o mais rápido, Félix da Costa foi apenas quinto, mas ficava a clara sensação que nenhum destes pilotos conseguiria um lugar na primeira metade da tabela, muito menos na Superpole. No entanto René Rast foi penalizado por ter saído de pista e ter regressado de forma insegura, com o último lugar garantido.

No grupo 2 todos os pilotos conseguiram melhorar, mas Jake Dennis (1:22.816) fez uma grande volta e parecia ser o candidato mais forte à conquista dos três pontos que são atribuídos ao piloto mais rápido desta fase. No grupo 3 vimos Wehrlein, Rowland e Alex Lynn a ganhar uma vaga para a Superpole, sem conseguir no entanto levar a melhor sobre Dennis. No grupo 4 nenhum piloto conseguiu entrar no top 6 pelo que os pilotos para a Superpole eram do grupo 3 e 4.

Passaram à Superpole Jake Dennis, Oliver Rowland, Jean-Éric Vergne, Alex Lynn, Pascal Wehrlein e Edoardo Mortara.

Na Superpole Mortara não fez uma boa volta, mas Wehrlein voltou a colocar-se entre os favoritos à pole. Alex Lynn não fez uma volta má, mas estava sob investigação por infração técnica (algo que levaria a posterior penalização). Vergne não fez uma boa volta ao contrário de Rowland que tratou de compensar a sua equipa, fazendo um grande tempo que não foi batido por Dennis (muitos erros na sua volta) o que garantiu a pole para o piloto da Nissan (1:23.579).

A corrida está agendada para as 22h e pode votar no Fanboost AQUI para ajudar António Félix da Costa, que terá muito trabalho mais logo.