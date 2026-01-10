Fórmula E, México: Nick Cassidy dá a primeira vitória à Citroën

E na segunda corrida a Citroen vence! Depois de um saboroso pódio na primeira corrida do ano, Nick Cassidy voltou a fazer uma espetacular corrida e, largando de 15º, subiu até ao primeiro lugar, posição onde cruzou a linha de meta, numa corrida intensa nas últimas voltas. Edo Mortara foi o segundo classificado, com Oliver Rowland a fazer também uma excelente corrida e a conquistar o pódio.

António Félix da Costa voltou a não pontuar, depois de um incidente em que ficou com o carro danificado, obrigando à desistência, quando estava novamente na luta pelos primeiros lugares.

No arranque, Taylor Barnard saiu bem, mas Sébastien Buemi defendeu-se de forma agressiva e falhou completamente a travagem para a Curva 1, caindo de primeiro para último em apenas alguns metros. Na frente, não se registaram muitas alterações imediatas e a ordem estabilizou em Barnard, Edoardo Mortara, Nico Müller, Mitch Evans e Jake Dennis, com António Félix da Costa a ganhar duas posições nas primeiras voltas, ascendendo a oitavo ao fim de três voltas. Pepe Martí, ainda a cumprir as consequências do incidente de São Paulo, foi novamente penalizado com uma passagem pela via das boxes, ficando definitivamente na cauda do pelotão.

A dramatic start in Mexico City 😬 Buemi goes deep and loses his lead into Turn 1@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/wYNVsC0fvZ — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Pascal Wehrlein foi o primeiro a recorrer ao Attack Mode e, pouco depois, Barnard viu Mortara e Müller passarem para a frente, com o alemão da Porsche a chegar com facilidade à liderança da corrida. Já na volta 7, Félix da Costa ativou o Attack Mode e iniciou nova recuperação, subindo até terceiro. Num duelo mais intenso com Mortara, o português tocou ligeiramente nas proteções, sem consequências de maior para o carro, mas caiu para sexto.

A corrida entrou em modo de gestão, mas na volta 17, Nyck de Vries ficou parado em pista com problemas no carro, o que levou a bandeiras amarelas e à neutralização sob Full Course Yellow. Nessa altura, Oliver Rowland caiu para 12.º depois de uma ligeira saída de pista, desperdiçando um Attack Mode, e a ordem de corrida era então Müller, Mortara, Wehrlein, Barnard e Dennis, com Félix da Costa em décimo, quando faltavam ainda 16 voltas para o final. A tarde de Buemi piorou com um furo ainda em regime de Safety Car, regressando novamente ao final do pelotão.

A messy moment between Da Costa and Rowland sends the Nissan driver off track 👀@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/kIMHuIju52 — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Uma volta depois, o Safety Car regressou às boxes e a corrida foi retomada, mas duas voltas mais tarde a prova de Félix da Costa ficou novamente comprometida: um toque levou-o a contactar com um adversário e a perder a asa dianteira. Mitch Evans, em Attack Mode, iniciou então o ataque às primeiras posições, enquanto Dan Ticktum foi para as boxes para abandonar na sequência do incidente de AFC, onde Max Günther perdeu igualmente terreno. Evans subiu à liderança, com Mortara e Nick Cassidy logo atrás, numa fase em que grande parte do pelotão estava em Attack Mode e se assistia a constantes trocas de posição.

Fighting for P2 😯 Contact between Mortara and Dennis leads to debris while battling for position@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/izXuoim6UZ — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Com Cassidy a assumir o comando, o top 10 regressou ao Attack Mode e, num duelo entre Mortara e Dennis, a asa dianteira do britânico sofreu um toque que a deixou danificada, pouco antes de serem adicionadas mais duas voltas à distância total. As últimas voltas foram disputadas com o top 5 em Attack Mode, com lutas intensas e Cassidy a tentar defender-se, ele que já não dispunha de mais ativações. O piloto da Citroën conseguiu segurar a pressão até à bandeira de xadrez.

Na segunda corrida da época, Cassidy dá a primeira vitória à equipa francesa, seguido de Mortara em segundo e Oliver Rowland em terceiro, este último após sólida recuperação. Foi mais uma excelente exibição de Cassidy, que largou de 15.º até chegar à vitória, com Taylor Barnard a terminar em quarto, seguido de Dennis, Wehrlein, Martí (protagonizando uma recuperação espetacular depois de cumprir as pesadas penalizações herdadas da prova anterior), Jean-Éric Vergne, Müller e Joel Eriksson a fechar o top 10.

É um ecelente arranque para a Citroen e para Cassidy, com duas presenças no pódio para esta dupla, com Dennis a marcar bons pontos no quinto posto. Para a Jaguar é um arranque difícil com duas sem pontuar, com Félix da Costa a passar por uma maré de azar, apresentando ritmo mais que suficiente pra pontuar. Destaque também para a tarde azarada de Buemi, que começou na pole e poucos metros, depois ficou praticamente arredado da vitória, com um furo a complicar ainda mais a sua tarefa. Par a Porsche acabou por não ser um resultado péssimo, apesar de terem ficado longe do domínio habitual nesta pista. Taylor Barnard, que se destacou novamente na qualificação, fez uma corrida sólida, mas não se evidenciou tanto quanto na decisão da grelha de partida.

A próxima corrida está agendada para 31 de janeiro, em Miami.

Foto: Fórmula E