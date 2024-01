Fórmula E, México: Mitch Evans comanda tabela de tempos no segundo treino | AutoSport

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) foi o piloto na última sessão de treinos antes da qualificação de mais logo do E-Prix da Cidade do México, primeira prova da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E. O piloto neozelandês, que vai começar o E-prix de hoje com uma penalização de um lugar na grelha por não ter seguido o procedimento da bandeira vermelha no treino inaugural, terminou esta sessão com um tempo de 1:13,606s.

Maximilian Günther (Maserati MSG Racing), depois de ter perdido parte do treino de ontem, foi hoje um dos mais rápidos, terminando no segundo posto, com uma diferença de 0.064s paraa Evans. Em terceiro ficou o novo piloto da Envision Racing, Robin Frijns, com Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) a terminar em quarto. Três dos quatro carros com motor Jaguar terminaram entre os cinco primeiros, com Stoffel Vandoorne (DS Penske) a ocupar o quinto lugar.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) obteve o 16º tempo da sessão, ficando a 0.754s de Evans. Sem interrupções como aconteceu no primeiro treino, a sessão de hoje ocorreu sem grandes incidentes, com a exceção do episódio protagonizado por Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team), que levou a uma situação de duplas amarelas. Quando faltavam sete minutos para o final da sessão, o piloto brasileiro cometeu um erro bateu nas barreiras de proteção do traçado, mas conseguiu regressar à box para voltar à pista pouco depois.

A qualificação tem início às 15h40, com António Félix da Costa no grupo B, constituído ainda por Jake Dennis, Sérgio Sette Câmara, Jake Hughes, Maximilian Günther, Mitch Evans, Sébastien Buemi, Nyck de Vries, Oliver Rowland, Jean-Éric Vergne e Nico Müller.

Foto: Simon Galloway/Fórmula E