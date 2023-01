Fórmula E, México: Lucas di Grassi consegue a primeira pole na Gen 3, Félix da Costa nono | AutoSport

Está encontrado o primeiro pole sitter da Gen 3. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) venceu o duelo final e conquistou uma pole algo surpreendente, com alguns favoritos a ficarem pelo caminho.

Após um TL2 muito frio, os pilotos regressaram à pista para a qualificação. O grande desafio para hoje seria colocar a funcionar os muito mais duros pneus Hankook, em comparação com os anteriores Michelin. Colocar as borrachas na temperatura ideal seria fundamental e dada a dureza dos pneus, algumas equipas poderiam optar por não parar a meio da fase de grupos para troca de pneus, como acontecia no ano passado.

O grupo 1 era constituído por Robin Frijns (ABT CUPRA Formula E Team), Andre Lotterer (Avalanche Andretti Formula E), Jean-Éric Vergne (DS Penske), Sebastian Buemi (Envision Racing), Sam Bird (Jaguar TCS Racing) Lucas di Grassi, Max Gunther (Maserati MSG Racing), René Rast (Neom McLaren Formula E Team), Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team) e António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team). Sam Bird foi o primeiro a colocar um tempo na tabela de tempos, mas ainda longe dos melhores registos que foram feitos nos Treinos Livres. Buemi foi o primeiro a chegar ao segundo 13, e era acompanhado de perto por Sette-Câmara, Rast e Félix da Costa no top 4, com margens curtas entre os pilotos. Lotterer passou para a frente do grupo, com Di Grassi a ficar perto do tempo do alemão, isto a meio desta sessão. Félix da Costa regressou ao top 4, quando faltavam 3 minutos para o fim e pouco depois, Sette – Câmara estava numa volta rápida, mas Vergne bloqueou a tentativa do piloto brasileiro (algo que não foi penalizado). As últimas voltas foram frenéticas, mas no final passavam para a fase a eliminar Lotterer, Buemi, Di Grassi, Fenestraz, com Félix da Costa a ficar em quinto, a 0.002 seg. de uma vaga no top 4 e 0.099 do melhor tempo. Bird voltou a ter problemas no seu monolugar e a sua sessão ficou afetada. De fora ficavam nomes como Vergne (equipa alegou mudanças entre o TL2 e a qualificação, que terão afetado o equilíbrio do carro), Rast e Gunther que pareciam ser o mais fortes candidatos

No segundo grupo tínhamos Nico Muller (ABT CUPRA Formula E Team), Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Nick Cassidy (Envision Racing), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), Oliver Rowland (Mahindra Racing), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), Dan Ticktum (NIO 333 Racing), Norman Nato (Nissan Formula E Team) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team). As primeiras voltas foram modestas, com Mortara na frente, mas longe de ser um tempo representativo. Mitch Evans chegou ao segundo treze e foi para a frente das operações, mas Hughes fez o melhor tempo, com Cassidy e Wehrlein no top 4 provisório. Hughes e Cassidy entraram nas boxes, para trocar de pneus, ao contrário do resto do grupo, algo que já tínhamos visto no primeiro grupo, com alguns (poucos carros) a parar para trocar de pneus. Ticktum passou para a frente das operações, suplantando Hughes, com Dennis a passar para a frente pouco depois. No final, passaram à fase a eliminar, Dennis, Ticktum, Hughes e Wehrlein. DS Penske e Jaguar não conseguiram colocar um carro na fase a eliminar. Dennis conseguiu ficar com 0.2 de vantagem para, Ticktum que ficou 0.015 segundos à frente de Hughes, que por sua vez conseguiu ficar 0.057 segundos à frente de Wehrlein. Margens curtas, menos para Dennis, que era o homem mais rápido do dia até agora.

Fase a eliminar

Na fase a eliminar tínhamos Di Grassi vs Buemi, Fenestaz vs Lotterer, Hughes vs Ticktum e Pascal Wehrlein vs Jake Dennis.

No primeiro duelo, os “velhos” inimigos Di Grassi vs Buemi começavam esta fase, agora com 350 kW de potência. Di Grassi foi o mais rápido com a diferença a ser de apenas 0.02 segundos.

No segundo duelo, era Fenestraz vs Lotterer, um dos mais jovens em pista contra o mais experiente. Lotterer conseguiu levar a melhor, mas por apenas 0.04 segundos.

No terceiro duelo, foi um confronto britânico entre Hughes e Ticktum e o estreante Hughes foi o primeiro a entrar no segundo 12, com pouco mais de 0.1 segundos de diferença para Ticktum.

Por fim, Wehrlein enfrentava Dennis e o britânico conseguiu passar e o que parecia uma volta tremenda, quase que ficava curta para o piloto da Avalanche Andretti, que ganhou a Wehrlein por apenas 0.03 segundos. Um erro de Dennis quase custava a passagem às meias-finais.

So close to a dream debut! @JakeHughesRace was so close to a Duels final, but slid at the vital moment!



It's @LucasdiGrassi vs @JakeDennis19 for Pole at the #MexicoCityEPrix. pic.twitter.com/Cj84vFqiUi — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 14, 2023

Meias-finais

Nas meias-finais tivemos Lotterer vs Di Grassi e Jake Dennis vs Jake Hughes.

No duelo de pilotos experientes, a volta de Lotterer começou bem, mas um erro abriu a porta à passagem de Di Grassi à final de forma confortável, com mais de um segundo de vantagem.

Na segunda meia-final, Dennis foi para a pista com a asa partida, depois do incidente nos quartos de final, o que não afetaria sobremaneira a performance do carro. A luta foi renhida até ao fim, mas Hughes cometeu um pequeno erro na última volta que o afastou da final.

Tínhamos assim um duelo Dennis vs Di Grassi para a final da qualificação. O espetáculo deixou a desejar, com Dennis a errar no início da sua volta e a ficar arredado da luta pela pole, com Lucas Di Grassi a ficar com a pole para a primeira corrida da Gen 3. Di Grassi também errou, mas os erros de Dennis custaram muito mais caro.

Foi assim uma qualificação surpreendente, com a maioria dos favoritos a ficar arredados relativamente cedo e com uma pole inesperada para Di Grassi, com Dennis a desiludir.

A drama-filled final in the Duels! 😱 pic.twitter.com/P61RSz5i08 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 14, 2023

Destaques da qualificação

O primeiro destaque vai, obviamente, para Di Grassi, que na primeira qualificação com a sua nova equipa conseguiu uma pole. A Mahindra, agora sob a batuta de Frederic Bertrand começa da melhor forma, com uma pole algo surpreendente. Não era a favorita para esta tarde, pois esse rótulo estava entregue à DS Penske, que além de ter impressionado nos testes, parecia ser a mais rápida no México. Nenhum carro passou da fase de grupos, o que mostra a desilusão. Sentimento igual na Jaguar, com um dia, até agora, miserável, com pouco andamento e problemas de fiabilidade. Do lado positivo, Fenestraz, a impressionar, a McLaren a mostrar que pode começar já a lutar pelos primeiros lugares. Nota ainda para Hughes, que parece ser uma aposta acertada. A maior surpresa chega do lado da NIO, equipa que vinha a arrastar-se nos últimos lugares da tabela, mas que este ano começa muito competitiva. Do lado de Félix da Costa, deu um salto qualitativo dos treinos para a qualificação e falhou a passagem aos duelos por 0.002. Margens muito curtas, mas o português deu boas indicações para o futuro. Para hoje, tudo depende das estratégias, o que é ainda um grande ponto de interrogação nesta fase, para todas as equipas

